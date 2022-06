Matovičov výrok o Židoch vyvolal vlnu pobúrenia. Premýšľa sa aj o podaní žaloby či odstúpení z politiky

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) odsudzuje výroky ministra financií a lídra strany Obyčajní ľudia a nezávisle osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča.

„Urobili ste zo mňa Žida 21. storočia, tak ako Židia počas nacistického Nemecka boli za všetko vinní, lebo Hitler ukázal na nich prstom,“ povedal Igor Matovič dnes v reakcii na novinársku otázka, či nezvažuje odstúpiť z funkcie.

Inštitút ľudských práv premýšľa o žalobe, ak sa minister neospravedlní

Igor Matovič podľa inštitútu hanobí pamiatku obetí holokaustu a povzbudzuje antisemitov.

„Predstaviteľ vlády krajiny, ktorá sa podieľala na holokauste, by mal v tejto súvislosti mimoriadne vážiť slová. Igor Matovič však robí presný opak a svojimi nevkusnými výrokmi relativizuje holokaust, znevažuje pamiatku obetí nacizmu a nahráva antisemitom. Občanov židovského pôvodu počas tzv. Slovenského štátu najprv pripravili o slobodu, potom o majetok a nakoniec väčšinu z nich aj o život. Takto sme stratili vyše 70 000 ľudí. Relativizácia holokaustu a podpora antisemitizmu vrátane tej nepriamej nemá v demokratickej spoločnosti miesto.” uviedol riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Inštitút ľudských práv vyzýva ministra financií, aby sa za svoj výrok verejne ospravedlnil. V opačnom prípade, po porade s právnikmi, podnikne adekvátne právne kroky.

Dostál: V iných krajinách by toto stačilo na to, aby skončil v politike

Na margo jeho výrokov prehovoril aj koaličný kolega zo strany SaS Ondrej Dostál, ktorý na sociálnej sieti Facebook napísal: „Igor Matovič je ministrom financií a predsedom najsilnejšej strany vládnej koalície. Každému poryvu jeho mysle so dostáva širokej publicity… Sebaprirovnávanie sa k Židom v nacistickom Nemecku je nechutná hanebnosť, ktorá by v normálnej civilizovanej krajine sama o sebe stačila na to, aby politik, ktorý sa jej dopustil, skončil definitívne v politike.“