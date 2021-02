Matovič o vakcíne Sputnik: Remišová je ako Pyšná princezná, robí pokusy na ľuďoch, či prežijú bez vakcíny

V úvode týždňa sa na Facebooku premiéra Igora Matoviča objavila anketa o ruskej vakcíne Sputnik. O vakcíne sa včera rokovalo aj na Pandemickej komisii, večer sme sa dozvedeli, že sa uznesením neschválila.

Každý, kto mal počas rokovania pochybnosti o účinnosti Sputnika bol skritizovaný a obvinený z geopolitickej vojny proti vedcom a odborníkom. Zaujímavé je, že premiér uverejnil anketu a pritom už evidentne dávno vyjednával o ruskej vakcíne, keďže včera potvrdil, že mali priebežný prísľub o dodaní vakcín do konca februára.

Premiér trvá na svojom, Sputnik nemá chybu

Na dnešnej tlačovej konferencii premiér Igor Matovič povedal, že pri Sputniku sa opieral o verejný prieskum. Premiér začal tlačovku netradične, rozprávkou o Pyšnej princeznej. V Maďarsku je Sputnik registrovanou vakcínou a vo veľkom očkujú. Takýchto krajín je po celom svete 29, napríklad aj San Maríno.

Krajiny Európskej únie sa podľa premiéra stali “loosrami” v očkovaní oproti USA a napríklad Izraelu. Stále hovorí, že zo strany Za ľudí ide o geopolitickú vojnu, populizmus a pokusy na ľuďoch, či prežijú bez vakcíny. Maďarsko vraj riadne vakcínu registrovalo, mnohí odborníci ale upozorňujú, že boli orgány k registrácii donútené vládnou Orbána.

Jediné východisko je podľa Matoviča očkovanie dobrými vakcínami, akou je podľa neho aj Sputnik V. Povedal, že táto vakcína nemá chybu. Uznesenie bolo podané v zmysle, či by sa ľudia zaočkovali účinnou vakcínou. Nebola v ňom však otázka o registrácii EMA. Z prieskumu agentúry AKO, ktorý premiér predstavil ako ten, na ktorý sa odvolával už včera vyplýva, že by sa zaočkovalo o státisíce viac ľudí.

Prieskum agentúry AKO

Výsledky prieskumu AKO od 3. do 5. februára (na rozhraní informácií správy vedeckého časopisu Lancet) naznačujú, že vakcína má vysokú účinnosť. Pri otázke ochoty očkovania boli výsledky nasledovné. Ak by bol Sputnik dostupný, dalo by sa zaočkovať 73,9 % obyvateľov, čo je oproti 68,2 % bez Sputniku vyššie číslo. Podľa Matoviča je to o 300-tisíc zaočkovaných ľudí viac. Ak by bol dostupný Sputnik, zaočkoval by sa každý 6 človek, ktorý si predtým nebol v otázkach prieskumu istý, prípadne odpovedal, že by sa očkovať nedal.

“Je jednoznačné, že ak budeme mať k dispozícii vakcínu Sputnik, dá sa zaočkovať viac ľudí,” povedal Igor Matovič. Aj preto si premiér kladie otázku, o čo nám ide. Či ideme bojovať za ľudí alebo proti ľuďom, za zdravie alebo proti zdraviu, za verejný záujem alebo proti verejnému záujmu. Minister zdravotníctva môže rozhodnúť o Sputniku na výnimku. Premiér bude rád, ak tak Krajčí aj urobí. Môže jej udeliť výnimku, nakúpiť ju a používať ju, nepotrebuje podľa premiéra uznesenie vlády.

S Ruskom sa premiér dohodol na 2 miliónoch ruských vakcín. To by znamenalo, že každý štvrtý človek by ňou mohol byť zaočkovaný, čo by bol malý zázrak. Dávky vakcíny by na Slovensko mohli doraziť do júna 2021. Vyzerá to tak, že premiér verí, že by sa ľudia touto vakcínou naozaj očkovali. Premiér priznal, že s ruskou stranou rokoval tajne dlhší čas.

Sputnik zatiaľ “nepriletí”

V krátkej tlačovej besede bez možnosti kladenia otázok premiér povedal, že ho veľmi mrzí, že koaličný partner, neskôr sme sa dozvedeli, že šlo o stranu Za ľudí, vytiahol najsilnejšiu zbraň a v podstate povedal, že na Slovensku sa o Sputniku ani baviť nebudeme. Remišová neskôr povedala, že vakcínu na experimentálne účely môže schváliť minister zdravotníctva Krajčí aj bez uznesenia. Kritizovala, že z ľudí chcú spraviť pokusných králikov a schovať sa za rozhodnutie vlády, taký postup jasne odmieta.

Minister Krajčí dnes v relácii rádia Expres s Braňom Závodským povedal, že zaočkovanosť by sa zvýšila o 8 %, pokiaľ by sme mali aj ruský Sputnik. Podľa neho by mohla byť situácia taká, že by sa očkovali len tí, ktorí tejto vakcíne dôverujú viac ako ostatným. Stále opakuje, že ruskú vakcínu odporúčajú aj odborníci. Vedci zo združenia Veda pomáha sa však vyjadrili jednohlasne, dôležité je najskôr posúdenie Európskou liekovou agentúrou.

Visolajský o Sputniku

Vakcíny Sputnik V sa mohli nakúpiť do skladu, využívať by sa začali až po ich schválení Európskou liekovou agentúrou (EMA). V reakcii na vládou neschválený nákup ruskej vakcíny to uviedol na sociálnej sieti predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

“Ak by sme neschválené vakcíny nakúpili do skladu, ihneď po ich schválení Európskou liekovou agentúrou by sme tak na Slovensku mali k dispozícii na očkovanie ďalšiu vakcínu,” uviedol Visolajský. Zdôraznil však, že dovtedy, kým nemá vakcína schválenie EMA, by sa nemala bežne podávať na Slovensku. “Jedine v prípade, ak by niekto mal záujem, mohol by podpísať informovaný súhlas, kde by vyhlásil, že si uvedomuje všetky riziká, že si uvedomuje, že daná vakcína neprešla riadnym schvaľovacím procesom jej účinnosti a bezpečnosti, a napriek tomu si žiada, aby mu bola podaná. Myslím, že v skutočnosti bude takýchto odvážlivcov oveľa menej, ako to vyzerá na Facebooku,” skonštatoval Visolajský.