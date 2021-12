Matovič: Keď udrie omikron, bude nutný lockdown pre ľudí nad 60 rokov. Čoskoro budeme mať v nemocniciach stres

Ak by na Slovensku udrel v plnej sile variant omikron, treba ochrániť najzraniteľnejších, čiže obmedziť pohyb pre ľudí nad 60 rokov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. V rozhovore pre TASR to povedal minister financií a líder OĽANO Igor Matovič. Odôvodnil to ochranou zdravia starších ľudí a systému v nemocniciach.

Nedokážeme zaočkovať státisíce ľudí rýchlym spôsobom

Matovič vychádza z informácií o vývoji omikronu, ktoré prezentoval Inštitút zdravotných analýz (IZA) na zasadnutí na Úrade vlády SR. “Osobne som navrhol, že v tom prípade sa musíme nachystať na jediné riešenie, a to je, bohužiaľ, obmedziť pohyb ľudí nad 60 rokov. Nedokážeme tie státisíce ľudí extrémne rýchlym spôsobom zaočkovať. Keď chceme chrániť ich zdravie a zároveň ochrániť systém nemocníc, aby bol ako-tak funkčný, budeme musieť prijať možno aj takéto ťažké rozhodnutie – zakázať voľný pohyb ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejší, bez ohľadu na to, či sú očkovaní alebo nie,” priblížil.

Lockdown pre ľudí vo veku nad 60 rokov má byť podľa neho ručnou brzdou v prípade, že sa “bude na nemocnice valiť omikron”. Poukázal na situáciu v Dánsku či Veľkej Británii, kde výrazne stúpol počet prípadov. Obáva sa, že omikron vtrhne v plnej sile na Slovensko medzi sviatkami. “A do polovice januára budeme mať veľmi slušný stres v nemocniciach,” doplnil.

Odborníci upozorňujú, že variant omikron je asi tým najinfekčnejším variantom, ktorý bol doteraz detegovaný. Podľa epidemiológa ministerstva zdravotníctva Martina Pavelku sa aj na Slovensku prejde do niekoľkých týždňov z prostredia delty do prostredia omikronu, ktorý bude v krajine dominantným. Šéf IZA Matej Mišík si myslí, že nárast počtu prípadov môže byť na Slovensku veľmi rýchly a razantný.

Ostrý status

Minister financií upozornil na seba už aj včera, keď po dlhšom čase napísal na facebook ostrejší status. “Viem, že ľudia ťahajúci nitky z úzadia už slintajú blahom pri predstave novej vládnej zostavy mafošov z Hlasu, progresívcov z PS a SaS …, ale ešte budú musieť chvíľku počkať,” napísal a pokračoval: “Slintali, keď štvali proti Sputniku, bez ohľadu na životy ľudí a mysleli si, že pádom vlády sa dostanú k hrantu. Slintali pri každom podknutí sa koalície … a slintajú aj teraz. Úlohou tých, ktorí by túto zostavu považovali za cestu do pekla, je urobiť všetko, aby im rypáky klepli naprázdo. Opäť.”