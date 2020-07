Matovič informoval, že v stredu pribudlo až 53 nových prípadov, naznačuje sprísňovanie opatrení

V stredu (8. 7.) na Slovensku pribudlo 53 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1 851 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informoval o tom Igor Matovič vo svojom statuse na Facebooku.

„53 nových prípadov. Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“ píše na Facebooku premiér Igor Matovič.

Počas stredy urobili 2 284 testov, spolu ich doteraz vykonali vyše 223-tisíc.

Počet uzdravených sa zvýšil o štyroch ľudí, z ochorenia sa vyliečilo dokopy 1477 pacientov. Nepribudlo ani úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. Slovensko naďalej eviduje 28 úmrtí.

V Bratislavskom kraji pribudlo 11 prípadov, v Košickom kraji 12, v Nitrianskom 2, v Prešovskom 14, Trenčianskom 1, Trnavskom 3 a v Žilinskom 10 nových prípadov.

Na Slovensku stále nie je komunitné šírenie nového koronavírusu

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) včera vylúčil, že by na Slovensku bolo komunitné šírenie nového koronavírusu. Rovnako nehovorí ani o druhej vlne. Povedal to v stredu po rokovaní vlády. Slovákom dovolenkujúcim najmä v Chorvátsku vyslovene odporúča výlety do prírody a vyhýbanie sa sociálnym kontaktom.

„Prípady zatiaľ vieme dohľadať, sú to importy zo zahraničia. O druhej vlne by sme hovorili vtedy, keby sme zaznamenali naozaj exponenciálny nárast,“ povedal. Šéf slovenského rezortu zdravotníctva zároveň uviedol, že v prípade podozrenia sa majú ľudia obrátiť či už na svojho lekára, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, prípadne na portál korona.gov.sk.

Za najrizikovejšie v súčasnosti považuje oslavy v uzavretých priestoroch, nočné kluby, diskotéky či hromadné podujatia, kde sú ľudia veľmi blízko pri sebe. „Toto sú naozaj tie miesta, kde sa nám tá infekcia vie veľmi rýchlo rozšíriť,“ doplnil.

Doplnil, že pokiaľ by začali vznikať ohniská a v rámci kontaktov by bolo príliš veľa nakazených, Krajčí nevylúčil zavádzanie nejakých nových protiepidemiologických opatrení. Pripomenul, že dôležité je, aby sa nenakazili rizikové skupiny, najmä seniori či bezdomovci.

Zmysel v paušálnom testovaní všetkých, ktorí prichádzajú napríklad z Maďarska či z Rakúska, nevidí. Poukázal tiež na to, že v súčasnosti funguje na Slovensku 48 mobilných odberových miest, v ktorých sa vykonávajú testy na prítomnosť nového koronavírusu. Podľa Krajčího sú rovnomerne rozmiestnené po celom Slovensku.

„Chceli by sme, aby operátori každému človeku zo zahraničia rozposlali SMS správu, kde bude mať zoznam nie bezpečných krajín, a zároveň eventuálne nejakú linku, kde si bude môcť okamžite online vyplniť formulár,“ dodal.