Matovič: Aj napriek tomu, ako sa Sulík správa, ho vo funkcii podržíme. OĽANO vraj netrpí pomstychtivosťou

Hnutie OĽANO podporí pri hlasovaní o vyslovení nedôvery ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Potvrdil to v stredu na brífingu predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Líder hnutia a minister financií Igor Matovič priblížil, že poslancov o to sám poprosil.

Matovič poznamenal, že napriek tomu, ako sa Sulík správa, poprosil poslancov OĽANO, aby ministra podržali. Chce tým ukázať, že “netrpia pomstychtivosťou”. Verí, že Sulík a strana SaS to ocenia a pochopia, že by si nemali robiť “prieky”. Očakáva do budúcna, že sa SaS bude správať ako zodpovedný partner.

Gesto dobrej vôle

“My dnes podávame symbolicky ruku napriek tomu, ako by to cítili mnohí poslanci, ako by slobodne hlasovali, tak spoločne chceme ukázať takéto gesto zodpovednosti, gesto dobrej vôle,” zdôraznil Matovič.

Šipoš skonštatoval, že v poslaneckom klube sa dlho rozprávali o tom, ako Sulík funkciu zvláda, kde sa robia chyby a s ktorými vecami nesúhlasia. “Musíme si uvedomiť ten hlavný cieľ, vyšší záujem,” podotkol. Tvrdí, že ľudia im vo voľbách dali dôveru, aby urobili na Slovensku “poriadky”.

Odvolávanie ministra hospodárstva inicioval opozičný Smer-SD. Vyčítajú mu napríklad situáciu okolo rastu cien energií, kde Sulík podľa predkladateľov nepredstavil jediné “racionálne” riešenie. Nezvládol podľa nich ani prípravu a otvorenie slovenského pavilónu na svetovej výstave Expo.