Matovič a Krajčí poprosili zdravotníkov, aby sa zapojili do plošného testovania. Potrebujeme ich 20-tisíc

Premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí dnes vystúpili na tlačovej konferencii, kde informovali o tom, ako môžu zdravotníci pomáhať pri celoplošnom testovaní.

Marek Krajčí vyzval Slovensko k tomu, aby sme urobili niečo, aby sa podobné veci nediali. Hovoril o včerajšom úmrtí lekára Rastislava Meleka. Zomrel na koronavírus. Pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť. Vláda podľa neho prichádza s víziou, ako ochorenie zastaviť ešte predtým, ako by naše zdravotníctvo čelilo kolapsu. Ak sa všetci zúčastníme celoplošného testovania, môžeme zastaviť šírenie vírusu. Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadril aj premiér Igor Matovič.

Ministerstvo zverejnilo registračný formulár

Minister zdravotníctva poprosil zdravotníkov, aby pri testovaní pomohli. “Budeme potrebovať zdravotníkov po celom Slovensku,” doplnil. Vláda spúšťa prihlasovanie, zdravotníci (aj študenti medicíny) sa môžu zaregistrovať cez formulár na stránke korona.gov. Pomáhať môžu pri odberoch alebo pri vyhodnocovaní výsledkov, rovnako si môžu vybrať okres, v ktorom chcú pomôcť, rovnako aj dni. Testovanie budú realizovať zdravotníci, nie armáda.

“Žiadna iná krajina takéto rozhodnutie neurobila,” avizoval Igor Matovič. “Liečil svojich pacientov, doplatil na to životom,” uzavrel premiér, ako reakciu na niektoré komentáre ľudí, ktorí sa na sociálnych sieťach pýtali, kde sa lekár nakazil.

Ak nepôjdete na testovanie, zrejme vás čaká karanténa

Počet volebných už zlúčených miestností je okolo 5-tisíc. Do jedného odberového miesta potrebujeme štyroch zdravotníkov, ideálne by bolo získať okolo 20-tisíc zdravotníkov, avizoval premiér. Mnoho zdravotníkov sa už prihlásilo, že pri prácach pomôžu. Odmena by mala byť 7 eur na hodinu plus rizikový príplatok podľa počtu pozitívnych prípadov v danom mieste, doplnil Igor Matovič.

Zároveň potvrdil, že s veľkou pravdepodobnosťou bude testovanie dobrovoľné, pokiaľ na testovanie človek nepôjde, zrejme bude 10 dní v povinnej karanténe. Podrobnosti však ešte zverejnia neskôr, ešte pred pilotným testovaním tento víkend. Komunikovať ich budú za prítomnosti ozbrojených síl. Každý, kto sa zúčastní testovania, bude mať potvrdenie, ktoré môže kontrolovať polícia.