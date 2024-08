Matka nútila syna jesť len vegetariánske jedlo, odmietala ho nechať zaočkovať: Češke súd odobral rodičovské práva

Český súd rozhodol o zbavení rodičovských práv matku, ktorá odmietala očkovať svojho syna a podávala mu iba vegetariánsku stravu. Pred malým dieťaťom urážala jeho otca, trpela psychickými problémami, neplatila výživné a o malého neprejavovala žiadny záujem, informuje web novinky.cz.

Ani to podľa krajského súdu v Ústí nad Labem nestačilo na zbavenie rodičovských práv a zasiahnuť tak musel Najvyšší súd ČR. O dieťa sa v poslednej dobe staral jeho otec a striedavá starostlivosť zlyhávala. Matka má teraz všetky práva na informácie o synovi, ale nebude môcť nijako ovplyvniť jeho vývoj. Matka dokonca musela mať so sebou opatrovníka, pretože nebola schopná spolupracovať.

Ešte dostane šancu

Sudca jej odporučil, aby prehodnotila svoj postoj na výchovu a vyhľadala odbornú pomoc. Ona to však odmieta. Tento názor už zdieľal aj okresný súd, no krajský súd to odmietol a otec tak musel podať odvolanie na najvyšší súd, ktorý rozhodnutie potvrdil. Sudca však dal matke šancu na zlepšenie a ak k nemu naozaj dôjde, rodičovské práva jej môžu byť čiastočne, alebo aj úplne, vrátené.