Máte v prehliadači otvorených veľa kariet? Nie ste sami a vedci vysvetľujú, prečo to robíte

Či už čítate tento článok na smartfóne alebo na stolnom počítači, je dosť pravdepodobné, že kariet v práve používanom prehliadači máte otvorených niekoľko.

Neporiadok v kartách

Nová štúdia našla veľké množstvo ľudí, ktorí majú v prehliadači otvorených viacero stránok, pričom si takto odkladajú články na neskoršie prečítanie, či si tak nechávajú rozpracované úlohy ako pripomenutie práce. Jedno aj druhé má však za následok to isté. V prehliadači je potom zložité sa orientovať, uvádza portál Science Alert.

Neporiadok v kartách môže dokonca u ľudí vyvolávať pocit stresu, roztržitosti či dokonca hanby. Napriek tomu sa často vyhýbajú premazávaniu kariet.

Svoj problém si uvedomujú

V prieskume a rozhovoroch so 103 dobrovoľníkmi vedci zistili, že viac ako polovica skupiny mala pocit, že nemôže zavrieť ani jednu zo svojich kariet. Ak sa tak stalo, účastníci sa obávali, že by mohli prísť o dôležité informácie.

Pri 30 % respondentov bol problém taký veľký, že si sami uvedomovali veľkosť problému s hromadením kariet. “Vzhľadom na to, že karty sú teraz všadeprítomné takmer pre všetky prehliadania webu, sa toto hromadenie kariet prejavuje stále viac a viac,” píšu vedci vo výskume prezentovanom na konferencii Association for Computing Machinery.

Zistenia sa zhodujú s podobným prieskumom z Japonska v roku 2019, v ktorom viac ako polovica respondentov uviedla, že neporiadok s kartami považuje za problém.

Dva protichodné smery

Nový výskum sa pokúšal zistiť, s čím ľudia najčastejšie zápasia a ako nájsť riešenia. Autori tvrdia, že problém sa zužuje na dva protichodné smery. Na jednom ľudia cítia tlak na zavretie kariet, aby sa mohli lepšie sústrediť na tie, s ktorými pracujú a aby si šetrili batériu, na strane druhej zase ľudia cítia, že nemôžu zavrieť karty, lebo by stratili pripomienky k nedokončeným úlohám, alebo by museli potrebné informácie hľadať znova.

“Ľudia sa báli, že akonáhle niečo stratia z dohľadu, tak im to zmizne. Strach z tohto efektu bol taký silný, že nútil mať otvorený obrovský počet kariet, aj keď ten už bol nezvládnuteľný,” píšu vedci.

Jeden účastník štúdie prirovnal strach zo zatvorenia kariet k strachu z premeškania dôležitej udalosti. Bolo zaujímavé, že práve tento pocit sa javil ako všeobecný dôvod na neporiadok v kartách. Iba 19 % účastníkov uviedlo ako dôvod ich lenivosť.

Iný účastník zase prirovnal hromadenie kariet k neporiadku s oblečením vo svojej izbe. “Je jednoduchšie, ak sveter, ktorý nosím niekoľkokrát týždenne, si iba prehodím cez stoličku, ako keby som ho odložil do skrine. Potom však mám veľké množstvo vecí, prehodených cez stoličku a nevyznám sa v nich. Viem, že to nemá zmysel, no stále to robím. V tej chvíli sa to javí ako správne a jednoduchšie riešenie.”

Hromadenie kariet sa ale vypomsťuje. 28 % respondentov uviedlo, že má problém nájsť správnu kartu a tiež, že ich počítače niekedy ten nápor nezvládajú.

Vedci uvažujú, že riešením sú rôzne rozšírenia prehliadača, ktoré umožňujú karty zoskupovať a usporiadať. Autori však tiež tvrdia, že ani to nemusí byť cesta a že potrebujeme lepšie nástroje na sledovanie a prácu s kartami.