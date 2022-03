Masy ľudí neprišli na zhromaždenie v Moskve dobrovoľne. Dotlačili ich k tomu školy či zamestnávatelia

Viacerí Rusi, ktorí sa na zhromaždení v Moskve zúčastnili, uviedli, že ich zamestnávatelia a školy donútili ísť.

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vystúpil s prejavom pred desaťtisícami ľudí v Moskve pri príležitosti ôsmeho výročia anexie polostrova Krym. Mnoho účastníkov pre spravodajskú stanicu BBC uviedlo, že sa na podujatí zúčastnilo pod nátlakom.

Zhromaždenie sa konalo na moskovskom štadióne Lužniki, kde Putin počas prejavu označil vojenskú inváziu na Ukrajine za „hrdinské“ nasadenie ruskej armády.

Reportérovi BBC News Billovi Vernonovi, ktorý hovoril s desiatkami ľudí čakajúcich v rade na vstup na prokremeľské zhromaždenie, mnohí povedali, že pracujú vo verejnom sektore a zúčastňujú sa na nátlak svojich nadriadených.

„To liberate people from this suffering, from the genocide, is the main inspiring motive of the military operation we started in Donbas and in Ukraine“

President Putin addresses Moscow stadium at event to mark eight years since Russia seized Crimeahttps://t.co/umzJcuKJTF pic.twitter.com/sxePFwEEyK

— BBC News (World) (@BBCWorld) March 18, 2022