Martin Smatana stráca slová. Slovensko kúpilo 35 miliónov samotestov, ktoré nie sú určené na samotestovanie

Snáď nebude jedno z avizovaných prekvapení premiéra Matoviča nakupovanie 35 miliónov testov, pretože to by už vedci asi nezvládli. Martin Smatana včera zverejnil status, v ktorom informuje, aké testy sme to vlastne nakúpili.

Na rokovaní premiéra s vedcami za okrúhlym stolom sa rozprávalo aj o zmene testovacej stratégie. Vedci argumentovali, že skríningové, alebo ak chcete, plošné testovanie Slovenska len zvyšuje mobilitu obyvateľov. Ako sme sa však neskôr dozvedeli, na rokovaní premiér a minister Krajčí jasne povedali, že testovať sa ďalej bude. Zmeniť sa ale má celá stratégia, zrejme aj preto nákup 35 miliónov testov.

Krajčí vysvetlil, že požiadali Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, aby vydal povolenie práve pre tieto nazálne typy testov na samotestovanie. Obstarávala ich Európska komisia. “Keď tu tie testy budú, tak dôjde k obrovskej zmene testovacej stratégie na území Slovenska, o ktorej budeme potom informovať,” avizoval Krajčí.

Šéf rezortu zdravotníctva povedal, že ich zakúpil za “dobrú sumu”, pričom priblížil, že v sume 3,50 eura bol jeden test od spoločnosti Siemens a 3,70 eura SD Biosensor. Tieto testy by mali slúžiť na testovanie na školách aj v domácnostiach.

Samotesty, ktorými sa nemôžeme samotestovať

Problém však nastal, keď sa vedecká komunita bližšie pozrela na to, aké testy sme vlastne nakúpili a prečo ich je tak veľa. Martin Smatana na Facebooku upozornil na to, že testy, ktoré minister zdravotníctva Krajčí prezentuje ako určené na samotestovanie, až tak na samotestovanie určené nie sú. Ani jeden z týchto testov teda neumožní “obrovskú zmenu v testovacej stratégií”. Táto téma by podľa Smatanu nemala ostať v tieni z dvoch dôvodov:

Kúpené testy nie sú tak presne nazálne samotesty ako to prezentuje p. minister Krajčí v citácií

Dodnes sme použili 14,2 milióna AG testov. Prečo sme teraz kúpili 35 mil.?

Na úvod Smatana vysvetlil, aké testy Slovensko nakúpilo. “Jeden poznáme veľmi dobre. Jedná sa o „Standard Q Covid AG test“ od Biosensoru. Tento test nie je samotestovací ani nazálny. V žiadnom prípade. Je to štandardný AG test, tak ako je aj registrovaný a používaný masovo u nás. Biosensor má nazálne testy, ale nie na samotestovanie. Tie uviedli na trh 18.12.2020 a volajú sa „STANDARD F COVID-19 Ag FIA“. V brožúrke uvádzajú, že sú určené len pre používanie zdravotníkmi. V druhom prípade sa síce jedná o nazálne testy (CLINITEST® Rapid COVID-19 od SIEMENSu) ale nie sú na samotestovanie,” píše Smatana.

V tieni kľúčových tém týchto dní sa stratilo, že ministerstvo zdravotníctva objednalo z rámcovej zmluvy EU komisie 35… Uverejnil používateľ Martin Smatana Streda 3. marca 2021

To nie je jediný problém

Čo však Martina Smatanu trápi je fakt, že tento týždeň sa už vyskladňujú prvé testy, čo znamená, že sa museli objednať niekedy v čase, keď premiér rokoval s vedcami. “Počas rokovania, kde sa dohodli, že spravia novú stratégiu testovania a testy budú využívať podľa účelu či ich silných stránok. Inak povedané. Vyzerá, že vedcov namotali a spravili si svoje. Proste už bolo rozhodnuté,” píše Smatana. Na záver dodal, že už nevie, čo má povedať a stráca slová. Všetky špecifikácie testov a príbalové letáky prípadne ďalšie informácie nájdete v jeho statuse aj s originálnym prelinkom.