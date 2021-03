Hlavný hygienik vydal novú vyhlášku. Niektoré opatrenia neplatia od včera, ale budú platiť až od pondelka

Uplynulé dni sme vás pravidelne informovali o nových opatreniach. Niektoré začali platiť už včera, niektoré budú platiť od pondelka 8.3 a niektoré až od 15.3. To sa týka najmä povinnosti nosenia respirátorov. Vyhláška hlavného hygienika však bola zverejnená až včera večer, v deň, keď už niektoré opatrenia platili.

Zmena nastane najmä pri osobách, ktoré sú pozitívne testované na ochorenie COVID-19. Po novom nebudú mať možnosť opustiť izoláciu na nákup potravín a drogérie, no platí to až od 8. marca, nie od 3. marca, ako to bolo najskôr komunikované. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá bola zverejnená včera večer. Ostatné možnosti opustenia karantény ostávajú pre pozitívne osoby zachované. Ide napríklad o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti či testovanie na COVID-19.

Vo všetkých prípadoch však musí mať pozitívne testovaná osoba prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, povinné je aj dodržiavanie hygieny rúk. Medzi osoby v osobitnom režime ÚVZ po novom zaraďuje aj pracovníkov bánk, ktorí sú zodpovední za prevádzku prvkov kritickej infraštruktúry vo finančných službách.

Čas pre seniorov bude určený aj pre ZŤP

Vyhradený čas pre seniorov na nákup potravín alebo drogérie bude po novom určený aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov. Zároveň sa spresňuje definícia podmienok, za ktorých môžu liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytovať služby. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá upravuje činnosť maloobchodných prevádzok a služieb a organizáciu hromadných podujatí. Zmeny začnú platiť od pondelka 8. marca.

Čas od 9.00 do 11.00 h, ktorý je v potravinách a drogériách vyhradený pre osoby nad 65 rokov, bude po novom vyhradený aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov. Preukazovať sa budú preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Vyhláška tiež spresňuje podmienky, za ktorých môžu liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytovať služby. Po novom bude môcť ísť iba o liečbu, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. “Takýmto spresnením chceme zamedziť možnému obchádzaniu, a to tak, aby kúpele nemohli využiť vlastného lekára na vypracovanie návrhov na liečbu bez reálnej indikácie, čím je možné ‘kryť’ wellness pobyty,” dodala Račková.

Tí, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu, budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Od 1.00 h do 5.00 h zákaz vychádzania neplatí. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijala v nedeľu (28. 2.) vláda s platnosťou do 19. marca.

Povinné respirátory

Od pondelka (8. 3.) bude v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti. Výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest sú platné tak ako doteraz.

Povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 sa od pondelka týka obchodov, tiež mestskej hromadnej dopravy, vlakov či diaľkových autobusov. Medzi takéto tvárové polomasky možno zaradiť aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii. Hodnovernosť respirátora si spotrebiteľ môže narýchlo overiť podľa označenia ‘CE’ za ktorým nasleduje štvorčíslie.

Detailnejšie informácie o technických parametroch respirátorov vie podľa ÚVZ sprostredkovať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Pre tri výnimky z povinnosti nosiť respirátor stále platí povinnosť nosiť rúško. Týka sa detí do ukončenia prvého stupňa základných škôl, osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci – napríklad práca pri vysokých peciach. V exteriéroch bude naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou.

Ostatné opatrenia ostávajú v platnosti

Bez časového obmedzenia i bez testu naďalej platí výnimka na cestu do zdravotníckeho zariadenia z dôvodu neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti. Rovnako aj na cestu s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného alebo za lekárenskou starostlivosťou. Povoľuje sa tiež prechádzka so psom či mačkou do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska. Obmedzenia neplatia ani pri starostlivosti o hospodárske zvieratá či na cestu za veterinárnou starostlivosťou. Stanovuje sa tiež výnimka na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní. Vycestovať možno aj do zahraničia, v tomto prípade však treba negatívny test.

Do zamestnania môžu ísť len niektorí

Od 1.00 h do 5.00 h zákaz vychádzania neplatí. Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí ho nemôžu vykonávať z domu. Okrem negatívneho testu je treba aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. V čiernych a bordových okresoch platí test sedem, v červených 14 a v ružových 21 dní. Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac sedemdňový test i potvrdenie od zamestnávateľa, ich práca je obmedzená od 5.00 do 20.00 h.

Čo môžete robiť v čase od 5.00 do 20.00?

Od 5.00 h do 20.00 h možno ísť na nákup nevyhnutných potrieb či preventívnu prehliadku k lekárovi, či už ako pacient alebo sprievod. Presúvať sa dá aj do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci. Rodičia môžu ísť v danom čase s dieťaťom do šiestich rokov do jedného kilometra od domu. Výnimka platí v danom čase tiež pre účasť na pohreboch blízkej osoby alebo na krste, a uzavretie manželstva. Výnimka sa vzťahuje aj na cestu na test a očkovanie na ochorenie COVID-19. Umožnená je aj cesta dieťaťa a sprevádzajúcej osoby za rodičom či inou osobou, ktorá má právo na styk s dieťaťom, ale aj cesta rodiča a inej oprávnenej osoby pri striedavej starostlivosti či na stretnutie po dohode rodičov. Umožnená je aj cesta na pojednávanie alebo verejné zasadnutie.

7-dňový negatívny test je potrebný

S negatívnym najviac sedemdňovým testom na ochorenie COVID-19 môžu občania ísť občania od 5.00 do 20.00 h na výdajné miesta obchodov, na poštu, zberný dvor, do čistiarne odevov, do očnej optiky, predajne tlačovín, banky, poisťovne či knižnice. Test treba aj v servise bicyklov či motorových vozidiel, na STK a emisných kontrolách, v záhradkárstvach, opravovniach obuvi a v servisoch telekomunikačnej techniky, ale aj na hromadných podujatiach povolených Úradom verejného zdravotníctva SR. Potrebný je aj na úradoch pri vybavovaní úkonov, ktoré sa nedajú vykonať na diaľku. Negatívny test je podmienkou aj pri ceste na pracovný pohovor či uzavretie pracovnej zmluvy.

Na zdravotnú prechádzku môžu ísť osoby staršie ako 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutí, ktorí sa pohybujú pomocou vozíka, a osoby so stredným alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo závažnou poruchou autistického spektra. Nepotrebujú negatívny test, no čas sa obmedzuje od 5.00 do 20.00 h.

Pobyt v prírode

Pobyt v prírode a individuálny šport je možný v rámci okresu bez obmedzenia času. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres. V IV. stupni varovania, teda v čiernych okresoch, sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu.