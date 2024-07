Marianna Ďurianová sa čoskoro vracia do televízie Markíza. Na obrazovkách by sme ju mali vidieť už čoskoro

Do Markízy sa vracia jej bývalá hviezda Marianna Ďurianová. Podľa informácií Nového Času je už všetko potvrdené a moderátorka má vraj už aj podpísanú zmluvu. Televízia Markíza a samotná Marianna Ďurianová však zatiaľ nič nepotvrdili.

Marianna Ďurianová bola svojho času na Markíze obrovskou hviezdou. Neskôr mala prejsť do televízie JOJ, kde jej to však nevyšlo a nakoniec zakotvila vo verejnoprávnej televízii, v súčasnej STVR, kde pracovala v redakcii športu. Prednedávnom sa jej však naskytla veľká príležitosť a má možnosť vrátiť sa naspäť do televízie Markíza. Podľa informácií portálu sa dohodla s generálnym riaditeľom Petrom Gažíkom, s ktorým sa dohovorili na podmienkach.

Vraj už podpísala aj zmluvu

Podľa zdroja dokonca Marianna už bola aj v samotnej televízii, kde podpísala zmluvu. Markíza sa k téme odmietla vyjadriť a rovnaké stanovisko zaujala aj Ďurianová, ktorá na otázky odpovedala s tým, že majú kontaktovať PR oddelenie televízie. Podľa informácií však moderátorka nastúpi už o pár týždňov a hneď ako moderátorka hlavných správ.

Uvidíme ju v Televíznych novinách?

Súčasťou STVR má byť do konca augusta. Marianna by tak mala nahradiť obľúbenú Zlaticu Švajdovú Puškárovú, ktorá sa po zdravotných problémoch vracia na obrazovky so špeciálom Zlaté talenty so Zlaticou v sobotu v rámci Televíznych novín. Portál sa na ňu tiež obrátil s otázkou, čo hovorí na návrat Marianny Ďurianovej do Markízy. „Nemám o tom informácie, ale ak je pravda, že sa Maja vracia, tak sa veľmi teším. Je to skúsená profesionálka. Spolu sme začínali a boli sme skvelá partia. Určite si dáme spolu kávu v Markíze,“ povedala.