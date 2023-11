Marián Mitaš v najnapínavejšej lovestory roka. Čo všetko musel podstúpiť kvôli novej úlohe?

Strhujúca vzťahová snímka s detektívnou zápletkou Nemé tajomstvá ukazuje, ako jediná sekunda môže zmeniť celý život. Pozrite si jej tajuplný trailer.

Nový film Tomáša Mašína je o mužovi, ktorý po úraze hlavy stratil schopnosť komunikovať a trpí málo známou poruchou reči nazývanou afázia. „Vo svojej predstave som pri tvorbe scenára videl emocionálne intenzívny film. Do istej miery komorný, ale s veľkým filmovým potenciálom. Ako je možné vyrozprávať príbeh človeka, keď nemôže písať ani hovoriť? To ma lákalo,“ opisuje český režisér, ktorý do hlavnej úlohy obsadil slovenského herca Mariána Mitaša.

Ten sa na rolu veterinára Martina pripravoval niekoľko mesiacov. „Nielen preto, že som musel aj schudnúť aj pribrať, ale pretože moja postava má zvláštnu poruchu mozgu, keď má človek pocit, že môže hovoriť, vie presne, čo chce povedať, ale nedokáže to sformulovať. Hlasivky fungujú, ale niekde na polceste sa to celé rozpojí a to, čo hovorí, nedáva zmysel. Veľký palec hore a obdiv pre ľudí, ktorí to prekonali a žijú s tým ďalej,“ vysvetľuje hviezda z jojkárskeho seriálu Hranica.

Príbeh vo filme rozpráva ženská trojica – manželka Erika, matka Dana a kolegyňa Jana. Práve ony odkrývajú udalosti, ktoré úrazu predchádzali, keď sa o Martinov život začne zaujímať polícia. Ukazuje sa, že každá zo žien má svoje tajomstvá a prezentuje úplne inú verziu príbehu. „Moja postava Eriky je bývalá športová bežkyňa a súčasná trénerka behu. Je asi v mojich rokoch a vďaka osudu alebo náhode sa dostane do nezvyčajnej situácie, keď jej manželská láska nielen skončí na lôžku, ale dá sa povedať, že sa skončí aj hypoteticky. A je to vlastne obrovská rana, obrovská zmena…“ približuje predstaviteľka hlavnej ženskej postavy Jana Plodková.

Úlohu Mitašovej filmovej matky stvárnila Milena Steinmasslová. „Najviac ju obdivujem pre schopnosť udržať si nádej, aj keď jej postup sa môže niekomu zdať príliš urputný alebo komický – dlho verí, že je možné tú chorobu premôcť alebo aspoň tie následky zmierniť tak, aby jej dieťa mohlo žiť. Myslím si, že to je jej najcennejšia vlastnosť…“ opisuje etablovaná česká herečka.

Trojicu žien uzatvára Martinova kolegyňa, koniarka Jana. „Je taká tajomná, že vlastne o nej nechcem veľa prezrádzať. Čo sa týka koní, inšpirovala ma a radila mi moja dcéra, ktorá má ku koňom blízko. Ako sa vlastne správať, aby to vyzeralo, že to s nimi viete, ale ja sama mám z koní rešpekt,“ hovorí herečka Magdalena Borová.

V modernej lovestory s kriminálnou zápletkou sa v ďalších rolách predstavia Jan Révai, Igor Chmela či Jiří Havelka. „Je to veľmi zaujímavý príbeh. Myslel som na diváka, ako to bude vnímať, strácať sa v tom a nachádzať pravdu,“ tvrdí Jan Révai, ktorý si s Igorom Chmelom zahrali úlohy kriminálnych vyšetrovateľov.

Afázia je málo známa porucha reči, ku ktorej dochádza v dôsledku mŕtvice či ťažkého úrazu hlavy. Hoci sa s ňou, podľa odhadov odborníkov, stretáva v Česku a na Slovensku niekoľko tisíc ľudí, verejnosť ju príliš nepozná. Každý rok navyše afatikov pribúda. Choroba, keď sa dotyčný učí znovu hovoriť, pričom naďalej myslí ako dospelý, je veľmi náročná pre pacientov, aj pre ich blízkych. Snímku o tejto chorobe a zločine spáchanom z najväčšej lásky prinesie na plátna slovenských kín Magic Box Slovakia už 16. novembra 2023.