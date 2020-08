Marián Kotleba vo videu radí rodičom, ktorí odmietajú rúška v školách. “Vaše dieťa nemôžu vylúčiť”

V stredu 2.9. sa začína nový školský rok, ktorý bude tentokrát trochu iný. Keďže nové prípady koronavírusu za posledné dni vzrástli, ministerstvo školstva sa rozhodlo na prvé dva týždne zaviesť prísnejšie opatrenia. Tie sa týkajú aj rúšok.

Prvé dva týždne bude povinné nosenie rúšok v triedach pre stredoškolákov a žiakov druhého stupňa základných škôl. Žiaci prvého stupňa základných škôl rúška v triedach mať nemusia, avšak rezort školstva ich nosenie odporúča. Súčasťou opatrení bude aj častejšia dezinfekcia. Samozrejme, nariadenia si našli svojich odporcov a to v rádoch rodičov, ale aj politikov.

Kotleba radí rodičom

Ako už býva zvykom, k téme koronavírusu a samotným opatreniam sa vyjadril aj Marián Kotleba, predseda Ľudovej strany Naše Slovensko. Na svojom Facebooku zverejnil video, v ktorom radí rodičom, ako majú proti rúškam bojovať. Rodičia by podľa neho mali deti do školy poslať, no pokiaľ ide o rúška, odporúča nasledovné. Rodičia by mali prísť s deťmi do školy a pokiaľ ich bez rúšok nebudú chcieť vpustiť do tried na bežnú výučbu, mali by si pýtať potvrdenie priamo od riaditeľa školy.

Vaše dieťa vraj nemôžu len tak vylúčiť z vyučovania, pokiaľ nebude mať rúško. Podľa Mariána Kotlebu je to priamo v rozpore so školským zákonom, podľa ktorého má každé dieťa právo na vzdelanie. V závere videa môžete vidieť, ako tri maloleté deti hádžu rúška na zem s tým, že oni chcú voľne dýchať.

Na problém s odmietaním rúšok poukázal už aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. Na svojej tlačovej konferencii povedal, že zvádzajú neustáli boj s odporcami rúšok a opatrení. Nie je pravda, že v rúšku človek vdychuje veľké množstvo CO2.

Kauza Bádateľ

Minulý týždeň sme poukázali na praktiky stránky Bádateľ, ktorá rodičom odporúčala ušiť deťom do školy rúška zo záclony. Je jasné, že by nemali absolútne žiadny účinok. Rovnako nabádala ľudí k porušeniu opatrení. Prípadom sa zaujímal aj minister Krajčí a vo veci podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s podozrením z trestného činu šírenia poplašnej správy.

“Webová stránka Bádateľ dlhodobo šíri medicínske nezmysly a hoaxy, často sú to napríklad dezinformácie o vakcinácii alebo o liečbe rakoviny. Lacnými nadpismi ľudí najprv šokuje a potom na nich zarába peniaze tým, že im ponúkajú výživové doplnky a rôzne produkty. V poslednom čase tento portál prekračuje všetky hranice. V čase, keď nám rastie počet nových prípadov nakazených novým koronavírusom, táto stránka straší ľudí klamlivými správami o nosení rúška, ktoré opakovane vyvracajú naši odborníci a lekári,” uviedol Krajčí.

“Zarábanie” na strašení verejnosti uprostred pandémie “lacnými lžami” považuje za “ľudsky odporné, medicínsky toxické”. Zdôraznil, že rešpektuje slobodu slova, ale aj tá musí mať podľa Krajčího určité hranice. “Hlavnou úlohou MZ SR je chrániť verejné zdravie a my urobíme všetko pre to, aby sme zvládli aj druhú vlnu pandémie nového koronavírusu,” doplnil šéf rezortu zdravotníctva.