Maratón môže začať: Na HBO GO budú všetky časti seriálu Priatelia aj so slovenským dabingom

Oceňovaný a fanúšikmi obľúbený seriál sa na HBO GO objaví od 15. apríla. Hneď od prvého dňa bude k dispozícii všetkých desať sérií ikonického sitkomu.

Dočkáme sa aj novej časti

Nie je prekvapením, že sa kultový sitkom Priatelia (Friends) na platforme HBO GO objavuje. Práve služba HBO Max je totiž domovom seriálu v USA a práve na nej bude exkluzívne uvedená nová hodinová časť, ktorá by mala v dohľadnej vzniknúť. Fakt, že sa všetkých 10 sérií objaví na HBO GO, tak viac-menej potvrdzuje, že novú hodinovú epizódu uvidíme po premiére v USA aj na Slovensku a v Česku.

Seriál Priatelia je jedným z najlepšie hodnotených televíznych seriálov, je víťazom niekoľkých Zlatých glóbusov, cien Emmy a držiteľom mnohých nominácií. Vďaka šikovnému a sofistikovanému humoru dáva každá časť možnosť nazrieť do pocitov a myšlienok hlavných postáv – skupiny priateľov žijúcich v New Yorku.

Všetkých 236 častí seriálu sa natáčalo na legendárnej scéne č. 24 filmových štúdií Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii. Hlavné postavy stvárnili Jennifer Aniston v úlohe Rachel Greenovej, Courteney Cox ako Monica Gellerová, Lisa Kudrow ako Phoebe Buffetová, Matt LeBlanc ako Joey Tribbiani, Matthew Perry v úlohe Chandlera Binga a David Schwimmer ako Ross Geller.

Na HBO GO aj so slovenským dabingom

Počas desiatich sérií sa v hosťujúcich úlohách objavilo mnoho známych hercov a herečiek, a to napríklad Brad Pitt, Reese Witherspoon, Susan Sarandon, George Clooney, Paul Rudd, Tom Selleck, Bruce Willis, Sean Penn, Gary Oldman, Ben Stiller, Winona Ryder a Julia Roberts.

Za vytvorením kultového seriálu stoja Marta Kauffman a David Crane, ktorí sú spoločne s Kevinom Brightom tiež hlavnými producentmi.

Priatelia sa vysielali od septembra 1994 do mája 2004. Majú 10 sérií a 236 častí. Všetky časti budú na HBO GO dostupné so slovenským dabingom od 15. apríla. K dispozícií bude aj možnosť českého dabingu, či pôvodného znenia s titulkami.