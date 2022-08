Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali

Do dejín sa zapísalo množstvo panovníkov, ktorí si poslušnosť vynucovali tvrdou rukou. Mao Ce-tung ale patril medzi tých najkrutejších. Na rukách má krv miliónov ľudí. Kvôli nemu ľudia hladovali, muž bol prinútený zaživa pochovať svoje dieťa kvôli hrsti ukradnutého obilia.

V článku sa dozviete aj: Kto bol Mao Ce-tung a aké boli jeho plány s Čínou

Ako zapríčinil najhorší hladomor v dejinách

Koľko ľudských životov má na svedomí

Prečo nikto nezakročil

Veľký kormidelník

Mao Ce-tung sa už v roku 1943 stal predsedom čínskej komunistickej strany. Jeho politická kariéra napredovala a čoskoro patril medzi tie najvýznamnejšie osobnosti v krajine. Podľa portálu Britannica patrí medzi tie najvplyvnejšie, no zároveň aj najkontroverznejšie politické postavy 20. storočia. Vyslúžil si dokonca prezývku Veľký kormidelník. Pokúšal sa o veľkú reformu, dokonca zaviedol prvý päťročný plán a zaslúžil sa aj o kultúrnu revolúciu. Jeho snahy však neraz mali katastrofálne následky.

Mao bol kedysi učiteľom a milovníkom filozofie, rozhodol sa preto, že vytvorí vlastnú filozofiu. Na jej základe vznikol aj kult osobnosti, tzv. maoizmus. V roku 1958 sa Mao Ce-tung rozhodol, že uskutoční 5-ročný plán, ktorý nazval Veľkým skokom vpred. Jeho cieľom bolo vytvoriť v Číne utópiu – komunistický raj. Matkou priemyselnej revolúcie bola v tom čase Veľká Británia a ako píše web Association for Asian Studies, Mao ju chcel predbehnúť. Prekonať chcel aj Sovietsky zväz.

Ciele, ktoré stanovil, však boli absolútne nerealistické a namiesto blahobytu čakal milióny ľudí najhorší hladomor v dejinách, píše BBC. Farmári neraz pracovali vo dne aj v noci a aby udržali zdanie nadšenia, pokrikovali slogany. Mnohí ani nemali čas vrátiť sa domov k rodinám, spali na poliach. To však nestačilo, čínski farmári museli prispieť aj k rozvoju oceliarskeho priemyslu.

Ľudí trápil hladomor, ale aj choroby

Milióny ľudí si na dvore postavili pece. Aby ich mohli poháňať, pálili všetko, dokonca aj dvere či truhly, nehovoriac o devastovaní lesov. Mao chcel v priebehu 5 rokov zvýšiť produkciu ocele o 2 000 %, len aby predbehol USA. Nikto nemal odvahu panovníkovi povedať, že jeho plán je naivný a čísla na papieroch sa falšujú. Už v roku 1959 až 1960 začali hlad a chudoba predstavovať závažný problém.

Ruka v ruke s hladomorom šli rôzne ochorenia, ktoré ľudí kvárili. Napriek tomu bol zbitý, mučený a zabitý každý, kto sa odvážil protestovať a tvrdiť, že sa Veľký kormidelník mýlil. Podľa portálu All That Is Interesting boli ľudia brutálne trestaní aj za tie najmenšie priestupky. Na následky umučenia zomreli odhadom 3 milióny ľudí.

V jednom z prípadov sa zúfalý chlapec pokúsil ukradnúť za hrsť obilia. Ako informuje History Today, chlapca musel za trest zaživa pochovať jeho otec. Ten o niekoľko dní neskôr zomrel od žiaľu. Odhaduje sa, že medzi rokmi 1958 až 1960 zomrelo na následky hladomoru či krutých trestov najmenej 45 miliónov ľudí, podľa niektorých historikov sa však toto číslo šplhá až k 80 miliónom.

K extrémnemu hladomoru prispelo aj to, že Mao v roku 1958 nariadil vyhubenie vrabcov, potkanov, múch či komárov. To zapríčinilo enormné zamorenie kobylkami, ktoré žrali všetko, čo im prišlo do cesty.

Ľudia ho napriek všetkému ospevovali

Samozrejme, Mao Ce-tung chcel, aby svet videl jeho úspech a aby ho všetci ospevovali a obdivovali ho. Keď na Stalinove 70. narodeniny navštívil Moskvu, očakával špeciálne zaobchádzanie, no nedočkal sa ho. Správali sa k nemu rovnako ako k iným politickým hosťom. To ho veľmi urazilo a keď v roku 1968 prišiel Chruščov na návštevu do Číny, prinútil ho, aby sa ich stretnutie odohralo v bazéne. Vedel totiž, že politik nevie plávať.

Okrem vyvraždenia miliónov ľudí sa Mao preslávil aj tým, že v roku 1962 sa jeho milenkou stalo len 14-ročné dievča. Keď to otec dievčaťa zistil, nahneval sa a poslal Maovi list. Poštár ho však odmietol doručiť a otca varoval, že ak sa ho pokúsi poslať znova, celkom určite skončí popravený. Maovou posteľou prešlo množstvo mileniek. Ak niektorá z nich dostala od panovníka pohlavnú chorobu, chválila sa tým, akoby to bola najväčšia pocta.

Napriek tomu, čo Mao spôsobil, sa zdalo, akoby boli ľudia zaslepení. Akoby po niekoľkých rokoch na teror zabudli. Ako informuje portál Unbelievable Facts, v roku 1968 pakistanský minister zahraničných vecí daroval Maovi prepravky manga. V tom čase videlo toto ovocie len málo Číňanov.

Patrí medzi tých najhorších krutovládcov

Mao sa rozhodol, že ovocie využije ako nástroj propagandy a posielal ho do tovární a na univerzity. Ľudia boli očarení a dokonca stavali oltáre, aby ukázali, akí sú za mango vďační. Keď ovocie začalo hniť, v jednej z tovární sa rozhodli, že ho uvaria a každý robotník dostal jednu lyžičku vody s rozvareným mangom. Mango sa stalo symbolom toho, že Mao Ce-tung podporuje pracujúcu triedu. Vláda následne začala vyrábať repliky ovocia, ktoré sa tešili značnej popularite.

V roku 1973 sa Mao v rozhovore s Henrym Kissingerom vyjadril, že chce do Ameriky exportovať ženy. Veril, že vďaka tomu sa mu podarí nadviazať obojstranne výhodný obchodný vzťah s USA a okrem toho, takýmto spôsobom chcel vyriešiť aj problém preľudnenia. Tvrdil, že Čína ich má nadbytok, a tak Kissingerovi prisľúbil, že ich do Ameriky pošle aspoň 10 miliónov, informuje The Age. Navyše, tajne dúfal, že populačnou explóziou Amerike nenápadne uškodí. Napokon ale ostalo len pri rozhovoroch.

Moava krutovláda napokon skončila v septembri v roku 1979, keď panovník naposledy vydýchol. Po boku Stalina a Hitlera sa zaradil medzi tých najhorších diktátorov, akí kedy žili.