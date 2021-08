Manželia sa nechceli zadlžiť, bývajú v jurte za 4-tisíc eur: Je väčšia ako jednoizbák kamarátov v podnájme

Ivana Martinková cestovala rok so svojím manželom po Južnej Amerike, kde objavili čaro domov, ktoré prírodu nezaťažujú, ale naopak, príroda je ich súčasťou. Alternatívne druhy bývania si zamilovali natoľko, že sa namiesto zbytočného zadlžovania rozhodli byť slobodní a kúpili si jurtu, ktorá im poskytuje plnohodnotný domov.

Mongolská jurta je tradičné okrúhle obydlie, typické predovšetkým pre Áziu a Stredný východ. Ivane s manželom sa ju podarilo kúpiť vďaka inzerátu od milovníčky Mongolska a ich dobrodružstvo v súlade s prírodou mohlo začať.

V rozhovore s Ivanou sa dozviete: Ako pri cestovaní po Južnej Amerike spoznali rôzne formy alternatívneho bývania?

Koľko stála ich jurta a prečo sa v nej rozhodli bývať?

Ako vyzerá bývanie v jurte?

Má aj nejaké nevýhody?

Prečo nie je pravda, že život v jurte musí byť stiesnený?

Aký vtip o porovnaní s jednoizbovým bytom radi používajú?

Čo im na bývaní v jurte vyhovuje najviac a dokedy v nej chcú zostať bývať?

Spoznávať rôzne formy bývania späté s prírodou ste začali počas cestovania po Južnej Amerike. Čo vás na nich najviac oslovilo?

Bol to prístup ku stavebníctvu v oblasti Cajon del Maipo, kúsok od Santiago de Chile. Tamojšie domy sa prispôsobovali úpätiu Ánd a nie naopak. Mali sme možnosť na chvíľu prebývať v dome, ktorý bol obstavaný okolo skaly a vyrobený celý z prírodných materiálov. V tejto oblasti sa tiež stavali kopulovité domy pre turistov a aj prírodné domčeky, tento štýl sa nazýva glamping.

V čom vás najviac zaujali rôzne formy alternatívneho bývania?

Páči sa nám tá rozmanitosť a nekonečná vynaliezavosť každého staviteľa. To, že každá alternatíva je vo svojej podstate originálna. A aj keď podľa legislatívy musí spĺňať dané kritériá, aj tak sú to veľmi slobodné stavby.

Prečo ste sa vy sami rozhodli zvoliť život v takomto bývaní?

Po svadbe sme spolu chceli začať bývať a nechceli sme ísť do podnájmu. Zároveň sme vedeli, že si budeme rekonštruovať rodinný dom. Hľadali sme jednoducho možnosť, ako plnohodnotne bývať u nás na pozemku a do toho rekonštruovať.

Čo vás napokon presvedčilo vybrať si spomedzi rôznych druhov bývania práve jurtu?

Jurta je komplet z prírodných materiálov. Ďalej je to priestor, ktorý si vo vnútri interiéru môže človek prispôsobiť podľa toho, ako chce. Premýšľali sme aj nad mobilheimom, ale tam je priestor, podľa nášho vnímania, jasne definovaný stenami. Nedá sa v ňom poriadne priestorovo “vyblázniť”. V jurte sme si mohli urobiť priečku tak, ako sme chceli. S nábytkom môžeme pohybovať, ako potrebujeme. Taktiež sa nám jurta páčila najviac esteticky. Preto jurta.

Kde žijete?

Žijeme pri Kyjove, v menšej dedine. Nie je to žiadna divočina, ale zároveň máme pokoj a na dohľad je prírodný park Chřiby. Jurta stojí v zástavbe v uzavretom dvore.

Skúste nám priblížiť, ako vyzerá bývanie v jurte a čo všetko zahŕňa?

Hlavný rozdiel je v priestupe zvuku. Vonkajšie zvuky je veľmi dobre počuť. Keď veľa prší, je to hlučné a často sa pri tom nedá ani počúvať hudba. Pri vetre sa plachty hýbu a dvíhajú sa, čo je tiež veľkým rozdielom. Nemá pevné steny, ani strop. Naopak sa dá pozorovať, kde “na streche” práve leží mačka, pretože sa plachta trochu pohne.

Jurta nie je dokonale izolovaná a je pre nás relatívne náročné riešiť zatekanie. Už to máme celkom vychytané, ale pri búrkach nám do jurty stále zateká pozdĺž komína, ktorý vedie strešným oknom. Naopak vôbec nemám problém s mravcami, myšami ani inými živočíchmi. Čo nás často prekvapuje, je neochota ľudí sa vyzuť pri vstupe do jurty. Inak sa v nej dá žiť relatívne normálne. Máme splachovací záchod, sprchový kút aj umývačku.

V čom sa líši bývanie v jurte počas leta a počas zimy?

S obľubou hovoríme, že keď je vonku zima, je zima aj v jurte. Keď je vonku teplo, v jurte je teplo. Zároveň je lepšie vetrať premrznutú jurtu, ako v lete sedieť pri ventilátore, ktorý sa takmer nezastaví.

Obytná plocha 32 metrov štvorcových sa veľmi rýchlo prehreje aj za tuhých mrazov. Teplo sa však nikam neukladá a jurta nemá schopnosť akumulácie. Je teda potrebné stále kúriť. Letné teplá potom riešime už spomínaným ventilátorom, otvoreným strešným oknom a otvorenými dverami zabezpečenými sieťkou proti hmyzu.

V čom vám takéto alternatívne bývanie vyhovuje najviac?

Trúfam si všeobecne povedať, že kto žije na menšom priestore a tak povediac alternatívne, žije skôr vonku, než vo vnútri. Máme radi pobyt v prírode, na čerstvom vzduchu, v sade a na záhrade. Vďaka jurte sme stále vonku a to aj kvôli jej zvukovej priepustnosti. Zároveň máme takého dobrodružného aj romantického ducha a určite naše rozhodnutie súvisí aj s naším životným nastavením a hodnotami.

Druhým dychom dodávame, že jurta či akákoľvek iná alternatíva ku konvenčnému spôsobu bývania nie je pre každého, čo tiež často počúvame: “Wow, toto by som naozaj nedal/a”.

Ľudia môžu mať pocit, že život v jurte je stiesnený. Je to tak?

Áno, taký pocit dozaista môžu mať. A môžu ho mať vlastne kdekoľvek, nie iba na pár metroch štvorcových. Je to o nastavení mysle, návykoch, komforte a podmienkach, v ktorých vyrastali. Taký vtip na zamyslenie je, že naša jurta je väčšia, než jednoizbový byt našich kamarátov v podnájme.

Ako ste sa ku vašej jurte dostali? Kto ju vyrobil? Koľko stála?

Máme päťstranovú z Mongolska dovezenú jurtu (správne nazývaná ger) od firmy MontSpirit. Obstarávacia cena bola pred troma rokmi 112 000Kč (v prepočte dnes 4 395 eur, pozn. redakcie) s tým, že celkové náklady i zo zariaďovaním všetkých náležitostí okolo boli do 200 000Kč (v prepočte dnes 7 848 eur, pozn. redakcie).

Aké sú vaše náklady na bývanie? Ako jurtu udržiavate?

Náklady si nijako neevidujeme. A či je bývanie v jurte ekonomicky výhodnejšie tiež nemáme spočítané. Keďže kúrime drevom, tak to sú asi naše najväčšie náklady. Samozrejme, platíme aj elektrinu.

Čo je treba udržiavať, je naša originálna mongolská plachta, ktorá by sa mala ideálne každý rok naimpregnovať pre ich ďalšiu trvanlivosť. Českí výrobcovia už vedia robiť aj plachty na jurty pre české podmienky, takže to ide aj bez impregnácie. Celkovo sa o takéto bývanie človek musí starať tak, ako o každé iné.

Plánujete žiť v jurte dlhodobejšie?

Plán je žiť v jurte pokiaľ si nezrekonštruujeme náš dom, do ktorého sa budeme postupne presúvať. Najprv budeme na domčeku používať pár miestností, nakoniec sa presťahujeme komplet. Jurtu ale máme natoľko radi, že si ju necháme aj po tom. Máme desiatky nápadov ako ju využívať, aj keď v nej nebudeme bývať.

Ste usporiadateľmi online Kongresu alternatívneho bývania a cestovania. Čomu všetkému sa na ňom budete venovať?

Týždenný kongres bude našlapaný rozhovormi s ľuďmi, ktorí majú s alternatívnym bývaním či cestovaním osobnú skúsenosť. Stretnú sa tam ľudia z maringotky, slamených domov, júrt, tiny housov, obytných lodí či žijúci v komunitách. Budú tam ľudia, ktorí si objekt postavili sami, odborníci na krby a kachle, projekty alebo stavený poriadok. Kongres sa uskutoční 6. – 12. 9. 2021 a bude zdarma.