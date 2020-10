Manželia Martin a Lenka ručne vyrábajú kachličky, o ktoré majú záujem aj vo Veľkej Británii

Manželia Martin a Lenka sa pustili do celkom nezvyčajného biznisu a dnes ručne vyrábajú kachličky na mieru pod značkou MMOSAICS. Prvé kachličky vyrezali doma v obývačke a ich prvým projektom bola pred štyrmi rokmi ich vlastná kuchyňa. Dnes majú v Bratislave vlastné keramické štúdio a tvoria nielen pre slovenských, ale i zahraničných klientov.

Na úvod nám skúste predstaviť seba i svoju firmu. Ak sa povie MMOSAICS, koho si môžeme za touto značkou predstaviť? A, samozrejme, otázka, ktorá napadne azda každému – ako ste sa dostali k tak nezvyčajnému biznisu, akým je ručná výroba kachličiek?

Toto je veľmi jednoduché, keďže sme len dvaja, a to môj manžel, Martin Manik, konateľ, hlavný keramikár, fotograf, obkladač, grafik a web dizajnér v jednej osobe, a ja Lenka, jeho manželka, ktorá sa môže otitulkovať funkciami ako osoba zodpovedná za komunikáciu so zákazníkmi, predaj a marketing, správca jednotlivých predajných kanálov, účtovník a pomocný keramikár.

Za našou značkou stál pri jej zrode prioritne Martin. Pracoval predtým v stresujúcom zamestnaní v odvetví event manažmentu, ktoré ho hlavne psychicky veľmi vyčerpávalo. Odjakživa túžil vyrábať nejaký produkt, a tak popri práci s nehmotnými produktmi a službami sa snažil nájsť niečo, čo by spĺňalo jeho predstavu perspektívneho produktu s veľkým potenciálom. Hľadal produkt, ktorý by mohol vyrábať a zároveň by spĺňal požiadavky nielen na samostatné podnikanie, ale aj aby ho jeho výroba napĺňala a uspokojovala.

V keramike sa toto všetko stretlo a vznikol výnimočný a kreatívny produkt s doslova nekonečnými možnosťami. Práca s hlinou v sebe spája všetky štyri živly – zem, vodu, oheň, vzduch a tým prináša do práce remeselníka hlbší význam a uspokojenie. Silná motivácia tiež bola, že tento druh produktu na trhu chýbal. Svoje prvé kachličky vyrezal Martin doma v obývačke. Boli v tvare diamantov a skončili ako vianočný darček pre rodinu staršieho brata, zarámované v drevenom rámčeku s navŕtanými háčikmi ako dekoračný držiak na kľúče.

A ako k tomu Martin prišiel? Doteraz si pamätám ten moment, keď mi raz v noci, len tak z ničoho nič s iskrou v očiach povedal: „Viem, čo budem robiť! Budem vyrábať kachličky!“ Vtedy som si myslela, že len žartuje… Výsledok tohto žartovania si môžete pozrieť napríklad aj vo fotogalérii na našej webstránke, či na našich účtoch na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram).

Kedy ste dostali svoju prvú zákazku a ako si na ňu dnes s odstupom času spomínate? Od vašej prvej zákazky už určite ubehol nejaký ten čas. Akým vývojom teda prešiel váš biznis od prvej zákazky až po dnešok?

Prvá zákazka nebola vyslovene zákazkou v tom pravom slova zmysle. Keď manžel prišiel s myšlienkou vlastnej výroby keramických kachličiek, bola som sprvu mierne skeptická a plná pochybností a otázok typu „čo ak?“… Preto prvý projekt bola naša vlastná kuchyňa. Dostala som ju pod stromček na Vianoce. Doteraz si pamätám tú akciu, keď 23.12. večer ťahali traja chlapi (manžel s dvoma bratmi) 3-metrovú drevenú pracovnú dosku uviazanú na lanách cez terasu na 12. poschodí, na ktorom bývame, lebo do brány a cez schodisko sa nezmestila!

Ale to som asi odbočila od kachličiek, že? (Smiech) Takže v tomto našom prvom projekte sme vyrábali kachličky v tvare rybích šupín s použitím šiestich glazúr a výsledok vyšiel perfektne! Kachličky máme v kuchyni už 4 roky, vôbec sa nám „neokukali“ a ak by sme sa mali znova rozhodnúť, ideme do tohto!

A vývoj nášho biznisu? Máme za sebou už veľa zaujímavých projektov pre najrôznejších klientov. Aktuálne sa v súčte našich fanúšikov na sociálnych sieťach blížime takmer k hranici 10-tisíc, denne odpovedáme na e-maily a správy s rôznymi kachličkovými dopytmi a v práci sa cez deň a veru už ani po nociach nenudíme. Takže nášmu biznisu veríme a sme presvedčení, že ideme správnym smerom.

V lete sme navyše vyhrali súťaž Sashe výťah 2020, takže v spolupráci s ostrieľanými profíkmi z odvetvia „PR pre rukodielnu tvorbu“ chystáme zaujímavé prekvapenia, o ktorých ale zatiaľ nemôžeme viac prezradiť. Ale myslím, že naši fanúšikovia sa majú na čo tešiť!

Vedeli by ste nám, laikom, v jednoduchosti opísať proces ručnej výroby kachličiek? Na čo všetko je potrebné myslieť, čo sa nesmie pokaziť? A ako dlho vlastne trvá celý tento proces výroby?

Obklady vyrábame z keramickej hliny, konkrétny druh závisí od konečného využitia obkladov – iný typ sa používa na interiérové obklady a iný do exteriéru. Obklady vyrábame v dvoch hlavných kolekciách: obklady klasik (to sú kachličky neklasických aj klasických tvarov v rôznych farbách, ale bez motívu) a obklady cuerda seca (kachličky s grafickým motívom, napr. naše najmilovanejšie folk kachličky).

Výrobný proces pri oboch týchto kolekciách začína rovnako – najlepšie sa vysvetľuje ako prirovnanie k pečeniu medovníkov. Najprv sa hruda surovej hliny vyvaľká na asi 1 cm hrubý plát, do ktorého potom „vykrajovátkom“ (výrezovou formou) vyrezávame kachličky požadovaného tvaru. Tie sa nechávajú schnúť na vzduchu asi týždeň až desať dní. Potom nasleduje prvý výpal pri vysokej teplote. Ten trvá zhruba dva dni. Keď sú kachličky vychladnuté, nanesieme na ne požadovanú glazúru. Techník glazúrovania je viac, dajú sa glazúrovať štetcom, striekaním či oblievaním. Každej glazúre a pre docielenie požadovaného výsledného odtieňu vyhovuje niečo iné. Pred druhým výpalom musíme kachličky dôsledne očistiť po hranách a najmä zospodu, aby sa v peci nepripiekli. Druhý výpal trvá ďalšie dva až tri dni v závislosti od toho, či ich pálime v malej alebo vo veľkej peci.

Bežná doba dodania našich kachličiek sa blíži k cca k trom – štyrom týždňom, pričom tento čas platí pre projekty štandardných rozmerov, akými sú kuchynské zásteny a pod. Väčšie projekty si, samozrejme, vyžadujú viac času. Každú jednu kachličku vyrezávame samostatne. Len pre lepšiu predstavu – bežná kuchynská zástena má cca 4 metre štvorcové, čo znamená, že na ňu musíme povykrajovať cca 1 000 ks kachličiek v závislosti od toho, aký tvar si klient vybral a od momentu vyrezania až po finálne odovzdanie zákazníkovi chytíme každú jednu kachličku do rúk minimálne pätnásťkrát (otáčanie pri sušení, vyhladzovanie hrán, nakladanie a vykladanie do/z pece, manipulácia pri glazúrovaní, čistenie pred druhým výpalom atď).

Okrem jednofarebných kachličiek s netradičnými tvarmi ste pridali do svojej ponuky aj kachličky vyrábané metódou „cuerda seca“ (suchá linka). Priblížite nám, čo to vlastne znamená a aký je rozdiel oproti „klasickej“ metóde?

Odlišnosť pri „cuerda seca“ obkladoch je, že po prvom výpale nanášame na kachličku motív (buď sieťotlačou alebo voľnou rukou) špeciálnou tekutinou, tzv. suchou linkou, a tento motív následne vyfarbujeme glazúrami. Suchá linka pri druhom výpale drží od seba glazúry, aby sa nezliali dohromady a tým dáva krásne vyniknúť jednotlivým farbám a celému motívu.

Vo svojej ponuke máte okrem iného aj nádherné „folk“ kachličky. Ako vznikol nápad vytvoriť kachličky inšpirované slovenskou ľudovou výšivkou?

Príbeh za našimi „folk“ kachličkami je pre mňa priam magický – vravím si pri ňom, že náhody neexistujú a niekto to celé takto pekne zariadil!

Zákazník si prišiel vyzdvihnúť hotové kachličky. Na stole v našej dielni bola položená jedna kachlička z prvého úspešného „cuerda seca“ výpalu. A zákazník, pán Peter, si ju všimol. Veľmi ho zaujala a začali sa s Martinom viac baviť o tejto technike. Opýtal sa, či by sme takto vedeli vyrobiť aj kachličky s ich vlastným motívom a keď Martin prikývol, pán Peter odišiel. Ozval sa opäť o pár dní, dohodli si ďalšie stretnutie, na ktorom bola aj jeho manželka. V rukách držala úplný klenot – starú knihu Slovenská ľudová výšivka… a asi tušíte správne.

Netrvalo dlho, kým nám jeho pani manželka pripravila grafické podklady k jednotlivým motívom, dali sme si vyrobiť sieťotlačové sito pre tieto motívy a s malou dušičkou sme sa pustili do toho. Zo začiatku nám glazúrovanie jednej kachličky trvalo vyše hodiny! Vďaka intenzívnemu tréningu sme sa ale už s glazúrovaním týchto folk kachličiek dostali na celkom solídny čas. Každý z nás má medzi jednotlivými motívmi aj pár svojich favoritov, pri ktorých sa ten čas nedá nijako urýchliť a aj napriek stovkám týchto kachličiek, ktoré nám už prešli rukami, to stále tú hodinu trvá.

Ale priznám sa, že popri povinnostiach okolo našich dvoch malých detí je to minimálne pre mňa osobne veľmi príjemný antistresový relax! A zároveň aj skvelá výhovorka, prečo vlastne nestíham doma upratovať toľko, koľko by sa patrilo. (Smiech)

Máte medzi kachličkami aj svojho favorita, ktorý vám prirástol k srdcu, či už ide o jeho tvar, spôsob výroby, farbu alebo motív? A naopak – majú vaši zákazníci svojho favorita, ktorý sa predáva viac než ostatné druhy kachličiek?

Ja osobne najviac milujem naše folk kachličky. Síce sú niektoré vzory náročné na vyfarbovanie v detailoch, ale nič to nemení na tom, že celý čas pri glazúrovaní sa teším na finálny výsledok. Vždy mám „motýle v bruchu“ pred otvorením pece a s napätím očakávam, ako dopadne výpal.

U našich zákazníkov sa o prvé priečky v obľúbenosti bijú tvary, ktoré máme v ponuke od samého začiatku – rybie šupiny, šesťuholníky a diamanty. Vo farebnosti je jasným víťazom na plnej čiare efektná tyrkysová glazúra, ktorá pri pohľade do vnútra kachličky pripomína oceán. Volám ju preto tyrkysové ažúro. (Smiech)

Vo všeobecnosti sa ale na nás obracajú klienti, ktorí nekladú medze svojej fantázii a neboja sa experimentov s farbami a svoje príbytky si doslova ozdobia našimi kachličkami v šesť a viac farebných kombináciách, ale aj takí, ktorí preferujú umiernené tóny kachličiek, ale v prevedení nezvyčajných tvarov. Čiže aj keď každý klient je iný, každý projekt je iný, všetky spája jedno – že každý projekt má svoj vlastný kachličkový príbeh.

Existujú aj vo svete kachličiek aktuálne trendy? Ak áno, čo je v móde práve teraz?

Priznám sa, že takéto krátkodobé trendy sme zatiaľ nepostrehli. Pantone vyhlasuje každý rok farbu roka – predtým to bola tzv. Living Coral, tento rok je to Classic Blue, ale my sme nezaznamenali nejaký výrazný dopyt v nadväznosti na tento trend. Asi to bude súvisieť aj s tým, že zákazníci si obklady kupujú na dlhú dobu, tak si skôr interiér doplnia drobnými doplnkami v týchto aktuálne trendových farbách aj podľa dostupnosti sortimentu v obchodoch.

Máte okrem kachličiek v ponuke aj iné produkty? Prípadne plánujete svoju ponuku ešte do budúcna rozširovať?

Spočiatku sme mali predstavu, že budeme vyrábať iba keramické obklady. Zákazníci sa na nás ale postupne obracali s tým, že už majú obložené všetko, čo si v byte, dome alebo na chalupe mohli dať obložiť a hľadajú nejaké využitie našich kachličiek v menšom rozsahu. Tak sme začali ponúkať menšie produkty, ktorých hlavným prvkom boli naše kachličky – napríklad kávové stolíky, podložky pod kávovar, mozaikové obrazy, keramické čísla na fasádu. Stále sa však bavíme o kachličkách, len v inom finálnom prevedení.

Ku kachličkám sme začali vyrábať dekoračné listely, čím dodali našim projektom úplne iný šmrnc, keďže nie všetci zákazníci si žiadali ako ukončenie obkladu iba zaglazúrované hrany kachličiek a my sme zas hľadali krajšiu alternatívu k hliníkovým či iným lištám dostupným v bežných obchodoch.

A nakoniec – ako som už spomínala vyššie, tento rok v súvislosti s víťazstvom v súťaži Výťah 2020 na portáli Sashe.sk, ktorý združuje handmade tvorcov, chystáme predstavenie aj ďalších noviniek, ale tie zatiaľ musia ostať tajomstvom.

Je na Slovensku dostatočný záujem o tak špecifický produkt, akým sú ručne vyrábané kachličky? Preferujú Slováci pri výbere skôr nadčasovú klasiku alebo sa neboja aj výraznejších tvarov a farebných kombinácií? Prichádzajú za vami klienti aj zo zahraničia?

Otázku ste nasmerovali správnym smerom. Určite to nie je jednoduché a musíte si nájsť zákazníka, ktorý vie oceniť ručnú prácu. Naše obklady sú určené všetkým ľuďom, ktorí si svoj interiér (prípadne aj exteriér), nazvime ho priestor, zariaďujú s fantáziou. Ľudia, ktorí hľadajú nezvyčajný prvok, ktorý aj keď bude v neutrálnej farbe (alebo farbách), tak sa stane nevtieravou dominantou celého tohto priestoru a dodá mu punc jedinečnosti, ktorý na seba okamžite zvedie pozornosť akéhokoľvek hosťa a ktorý sa jeho majiteľom zaručene nezunuje.

Majitelia našich kachličiek sú ľudia, pre ktorých nie je prvoradým kritériom pri výbere obkladov cena, ale ktorých hnacím motorom je ich jasná predstava budúceho priestoru, ktorú komerčné obchody nedokážu naplniť. Okrem toho sme často záchranným kolesom pre architektov, ktorí pri svojej tvorbe popustia uzdu fantázii a potom nevedia obklady zo svojho návrhu zohnať v obchodoch.

Áno, mali sme už aj zahraničných klientov, najčastejšie z ČR, ale posielali sme už kachličky aj do Veľkej Británie.

Stretli ste sa už niekedy s naozaj špecifickou požiadavkou zo strany klienta, ktorá vás prekvapila či zaskočila? Máte nejaké vtipné príhody so svojimi zákazníkmi?

My sa pýšime tým, že vyrábame kachličky na mieru, preto sme otvorení všetkým požiadavkám zo strany našich klientov a spoločne potom hľadáme realizovateľné riešenia. Každá nová požiadavka je ďalšou výzvou, pričom zatiaľ najväčšou bola výroba na mieru robených kachličiek, na ktoré sa prenášali autorské kresby ilustrátorky Lívie Kožuškovej s motívmi poľovnej zveri.

A vtipné? Osobne ma pobavila jedna klientka – moja známa, ktorá v e-mailoch spomínala predstavu kuchyne v jemných pastelových tónoch a po osobnej návšteve si vybrala tie najžiarivejšie a najvýraznejšie glazúry, čo máme v ponuke – ohnivú červenú, ohnivú oranžovú, a tak… Ich kuchyňu sme videli aj naživo a je to nádhera! Kachličky v tvare diamantov sú uložené vytieňovaným spôsobom od najtmavšej farby po najsvetlejšiu a je to doslova ozdoba celého interiéru!