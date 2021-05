Včera informoval o extrémne nízkom záujme o očkovanie, dnes končí vo funkcii. Suja už nebude šéf NCZI

Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Róbert Suja včera informoval, že termíny na očkovanie pre 16-ročných a 17-ročných sa pridelili správne v súlade s vyhláškou.

O zrušení termínov pre mladých rozhodlo ministerstvo zdravotníctva ešte v piatok večer. Podľa Suju sa snažili zachrániť mediálny obraz, iný scenár si ani nevedel predstaviť. Termíny boli mladým udeľované najmä tam, kde nebol vysoký záujem vyšších vekových skupín. V oblastiach, kde boli mladým ľuďom pridelené termíny, podľa neho nie je taký dopyt po vakcinácii.

Slabý záujem o očkovanie

Pri realistickom odhade miera zaočkovanosti na Slovensku nedosiahne 38 %. Pri optimistickom pohľade by podľa Suju mohla v auguste zaočkovanosť dosiahnuť 48 %, stále by však nebola zaočkovaná ani kritická masa. Záujem je veľmi nízky a slabý, k vakcíne by sa mal v nasledujúcich týždňoch dostať každý, kto chce. “Ak to takto pôjde ďalej, o pár týždňov môžeme očkovacie centrá zatvoriť. Ak by sa otvoril Pfizer pre všetkých, záujem by vzrástol približne na 200-tisíc”, hovorí Suja. Nemyslí si, že sa dostaneme na číslo 1,2 milióna. Ide však o subjektívne odhady generálneho riaditeľa.

Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Róbert Suja bol odvolaný z funkcie. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa NCZI Veronika Bauch, viac informácií zatiaľ neposkytla. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) povedie od stredy (5. 5.) Pavol Capek. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Nový riaditeľ NCZI pracuje v inštitúcii od júla 2020 a doposiaľ bol riaditeľom úseku informatizácie a elektronizácie zdravotníctva. Ako informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, NCZI pod novým riaditeľom čaká reorganizácia krízového riadenia realizácie protipandemických opatrení a očkovania proti ochoreniu COVID-19. Pracovať bude aj na projekte elektronického zdravotníctva eHealth.

„Ambíciou Národného centra zdravotníckych informácií bude vo výraznej miere uplatňovať hybridný model rozvoja, teda navýšiť podiel implementácie technických riešení vytvorených internými kapacitami. Základom udržateľného rozvoja NCZI je schopnosť uspieť v silnom konkurenčnom prostredí na pracovnom trhu,“ uviedla Eliášová. Ako doplnila, nový riaditeľ NCZI deklaroval zámer posilniť personálne a odborné kapacity aj prostredníctvom atraktívneho odmeňovacieho modelu.

Pavol Capek pred nástupom do NCZI pôsobil na manažérskych pozíciách v IBM, EMC či v Univerzitnej nemocnici Bratislava. V pozícii riaditeľa v utorok končí Róbert Suja, ktorý bol 9. marca 2021 dočasne poverený riadením NCZI.