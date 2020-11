Neuveríte, že sa skutočne stali. Najlepšie filmy o únosoch podľa reálnych udalostí, ktoré šokujú divákov

Napriek tomu, že sa o únosoch v našej spoločnosti hovorí menej, než by sa malo, sú realitou, ktorá môže postihnúť človeka kedykoľvek a kdekoľvek. Ľudia, ktorí za nimi stoja väčšinou nemajú ani štipku zľutovania, a tak je obeť týraná, sexuálne zneužívaná, psychicky aj fyzicky vykorisťovaná alebo predávaná na sex či orgány. Prinášame vám 8 brutálnych filmov, ktoré nie sú vhodné pre citlivé povahy, ukazujú však skutočné udalosti, ktoré sa odohrali iba v nedávnej histórii. Niektoré z nich sú natoľko šialené, až je ťažké uveriť, že sa skutočne odohrali.

Hrané, ale aj dokumentárne snímky, pri ktorých tuhne krv v žilách. Ich posolstvo je o to silnejšie, že ukazujú príbehy skutočných ľudí, zločiny, ktoré boli na nich páchané a ako im jedna jediná chvíľa dokázala navždy zmeniť život. Hlavní hrdinovia týchto filmov sa stali obeťami krutých únosov a dostali sa do život ohrozujúcich situácií, z ktorých nebolo možné len tak ľahko uniknúť. Kým niektorým sa to napokon podarilo, iní prichádzali o život v hrozných podmienkach. Ak milujete kvalitné krimi, tieto filmy by ste nemali vynechať.

3096 dní: Únos Natasche Kampuschovej / 3096 Days (2013)

Príbeh Natasche Kampuschovej patrí medzi najznámejšie únosy vôbec. Film 3096 Days je nakrútený podľa jej vlastnej knižnej spovede, ktorú po návrate domov napísala a sama sa podieľala aj na jeho tvorbe.

Natascha bola unesená neznámym mužom, keď mala iba desať rokov. Náhodne si ju vyhliadol, vybudoval jej izbu v pivnici svojho domu a držal ju tam zatvorenú dlhých 3096 dní, teda celých osem rokov. Malé dievčatko sa muselo uväznené pod zemou vysporiadať s rôznymi nástrahami a psychickým nátlakom zo strany únoscu, Wolfganga Priklopila.

Zaujímavosťou je aj fakt, že skutočná Natascha Kampusch si napokon dom, v ktorom strávila uväznená takú dlhú dobu, kúpila a žije v ňom. Únos sa odohral v roku 1998 a Natascha bola väznená až do roku 2006.

Izba / Room (2015)

Komorná dráma s názvom Izba očarila a vyrazila dych všetkým svojim divákom. Oscarový výkon Brie Larson v hlavnej úlohe vychádza so skutočných udalostí, ktoré zhrnula autorka knižnej predlohy Emma Donoghue. Pri písaní vychádzala z príbehu Elizabeth Fritzl, ktorú uväznil vlastný otec, keď mala 18 rokov. Väčšiu časť svojho života strávila v pivnici a žila celých 24 rokov v biednych podmienkach, navyše znásilňovaná otcom, s ktorým sedemkrát otehotnela a porodila mu deti. Niektoré z nich s ňou žili v pivnici a ďalšie v dome spoločne s otcom.

Film ukazuje život päťročného chlapčeka, ktorý je uväznený s mamou v pivnici a nikdy nevidel slnečné svetlo. Mama mu v týchto stiesnených podmienkach vybudovala ich vlastný spoločný svet, v ktorom je skutočné iba to, čo sa odohráva dnu. Aby ho ochránila pred únoscom, vždy, keď príde ku nim dolu, ukrýva ho v šatníku. Herečka Brie Larson sa tejto svojej pravdepodobne životnej role naplno oddala. Aby ju vedela stvárniť čo najautentickejšie, mesiac žila izolovane a držala diétu. Okrem Oscara získala za svoj výkon aj cenu BAFTA a Zlatý Glóbus.

Clevelandský únos / Cleveland Abduction (2015)

Snímka vychádzajúca so skutočného príbehu Michelle Knightovej, ktorá bola ako 21-ročná unesená a držaná v dome svojho únoscu 11 rokov. Pri živote ju držala obrovská nádej, že čoskoro snáď uvidí opäť svojho syna a viera v Boha. Nie je však jedinou unesenou. Postupne sa ku nej pridá dvojica žien, medzi ktorými sa vybuduje pevné puto. Dokonca také, že keď jedna z nich otehotnie s únoscom a má rodiť, práve Michelle jej pri tom asistuje.

Michelle Knight sa dostala konečne na slobodu v roku 2013. Ariel Castro, únosca, ktorý stál za týmito ohavnými činmi, bol následne spravodlivo potrestaný.

Americký zločin / An American Crime (2007)

V roku 1965 sa odohral kontroverzný prípad, ktorý aj po rokoch šokuje. Snímka je nakrútená podľa výpovedí svedkov tohto zločinu a išlo o prvý podobný prípad novodobej histórie, ktorý vyvolal škandál medzi verejnosťou. Gertruda Baniszewska je na prvý pohľad úplne normálnou ženou. Za bránami svojho domu však ukrývala, násilne držala a mučila mladú Sylviu.

Aj keď Gertruda spolu so svojou rodinkou mohli pôsobiť veľmi idylicky, pravý opak bol pravdou. Na mučení iba 16-ročného dievčaťa sa podieľali aj jej deti. Zhadzovali ju zo schodov, pálili na nej cigaretové ohorky alebo ju nútili si do vagíny strkať plechovky. Na úbohom dievčati si vybíjali svoje najzvrátenejšie chúťky, až incident vyústil do smutného tragického konca.

Hlavnú úlohu týraného dievčaťa vo filme stvárnila herečka Ellen Page, ktorá sa snažila so svojou postavou zžiť natoľko, až prestala jesť.

(Ne)ľudský kšeft / Trade (2007)

Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami uneseného dievčaťa, ktorého príbeh bol uverejnený v článku Petera Landsemana v The New York Times v roku 2004.

Snímka ukazuje príbeh 13-ročnej Adriany, ktorá je unesená obchodníkmi s bielym mäsom. Stopa jej brata, ktorý berie prípad do vlastných rúk, smeruje na hranice Mexika a Spojených štátov a až na aukciu ľudských sexuálnych otrokov. Dramatické napätie zvyšuje hra s časom a je otázkou, či brat stihne Adrianu včas zachrániť alebo ju už nikdy neuvidí.

Abducted: The Carlina White Story (2012)

Kontroverzný prípad bábätka Carline White sa odohral v roku 1987 v jednej z detských nemocníc v New Yorku. Carline mala iba 19 dní života a bola privezená do nemocnice, pretože mala vysoké horúčky. Mala tú obrovskú smolu, že práve v tom čase sa v nemocnici za zdravotnú sestru vydávala Ann Pettway, ktorá dievčatko z nemocnice uniesla.

Ako Carline vyrastala, sama bola na pochybách o tom, či je Ann jej skutočnou mamou. Rozhodla sa teda pátrať, až natrafila na stránku Národného centra pre nezvestné a zneužívané deti. Mala 23 rokov, keď tu objavila svoju fotografiu z detských čias a sama sa identifikovala. Rozhodla sa kontaktovať úrady a napokon Ann skončila pred súdom, ktorý ju odsúdil na 12 rokov odňatia slobody. Rovnomenná snímka rozpráva životný príbeh Carline White.

Pod lampou tma / Abducted in Plain Sight (2017)

Prípad iba 12-ročnej Jan Broberg patrí medzi najbizarnejšie z celého rebríčka. V roku 1974 sa stala na päť týždňov obeťou únosu. Keď sa dostala späť k rodičom, hovorila iba o tom, že sa v podstate vôbec nič nestalo, a preto pedofil a jej únosca zostal voľný na slobode. Tak sa vedel ku Jan aj jej rodine kedykoľvek dostať a nezneužívať iba dievčatko, ale celú jej rodinu. Išlo totiž o ich rodinného známeho Roberta Berchtolda, ktorý napokon Jan uniesol aj druhýkrát a rodičia dovolili, aby ich dcéru zneužil takmer 200-krát.

Podľa mamy Jan bol záujem o Roberta iba trochu znepokojujúci. Tak mohol pokojne dievčatko znásilňovať až do jej 16 rokov. Berchtold rodičom nahovoril srdcervúci príbeh, podľa ktorého bol v detstve znásilňovaný tetou, a tak mu terapeut poradil, aby trávil čo najviac času v posteli s Jan. Jej tvrdil, že musia mať spolu sex, aby ich dieťa zachránilo svet pred mimozemšťanmi, púšťal jej nahrávky mimozemšťanov a jej strachom z nich ju umlčal.

Ukradnuté dcéry: Obete Boko Haram / Stolen Daughters: Kidnapped By Boko Haram (2018)

Unikátny dokument z dielne HBO ukazuje príbeh nigérijských školáčok, ktoré boli v roku 2014 unesené zo svojej školy a držané proti svojej vôli v pralese, terorizované islamskou organizáciou Boko Haram. O tri roky neskôr, v roku 2017, bolo 82 dievčat prepustených. Unesených ich však bolo až 276.

Emotívna a citlivá snímka sleduje osudy dievčat, ktoré sa dostali z tohto zajatia a ich snahu zapadnúť do “bežného” života, po traumatických zážitkoch, ktoré ich poznačili na celý život. Za jej vznikom stojí režisérka Gemma Atwal, ktorej oceňované diela sa zaraďujú medzi kvalitnú a oceňovanú investigatívnu žurnalistiku.