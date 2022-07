Mal 9, keď ho sem uniesli, stal sa otrokom: Mo Farah, ktorý Británii získal 4 olympijské medaily, prehovoril o detstve

Britský atlét Mo Farah má za sebou množstvo významných úspechov. Je držiteľom štyroch zlatých medailí z Olympijských hier, dvoch zlatých medailí a jedného striebra z Majstrovstiev Európy a môže sa pochváliť aj zlatom z Halových majstrovstiev Európy. Celý svet ale doteraz nepoznal jeho smutný príbeh. Na začiatku týchto úspechov totiž stál únos a otroctvo.

Britský vytrvalec Mo Farah prezradil viac o svojej minulosti a okrem iného priznal aj to, že ho ako dieťa nelegálne prepašovali do Veľkej Británie z afrického Džibutska. „Pravdou je, že som niekto iný ako si myslíte,“ povedal 39-ročný štvornásobný olympijský víťaz v dokumente televízie BBC s názvom Skutočný Mo Farah. Rodák zo Somálska je zatiaľ jediný britský atlét, ktorý získal štyri zlaté olympijské medaily.

Po rokoch sa zdôveril s pravdou o svojej minulosti

„Skutočnosť je taká, že som sa narodil na severe Somálska ako Hussein Abdi Kahin. Aj keď som to v minulosti tvrdil, moji rodičia nikdy nežili vo Veľkej Británii. Keď som mal štyri roky, môjho otca zabili v občianskej vojne a naša rodina sa rozpadla. Oddelili ma od matky a do Veľkej Británie ma prepašovali pod menom iného dieťaťa, ktoré sa volalo Mohamed Farah,“ vysvetlil šesťnásobný majster sveta a päťnásobný európsky šampión v behu na 5-tisíc a 10-tisíc metrov. Na OH 2012 v Londýne aj na OH 2016 v Riu de Janeiro triumfoval v oboch disciplínach.

Bol unesený, do Británie prišiel nelegálne

Farah si zaspomínal na to, ako ho vo veku deviatich rokov dostali cez pasovú kontrolu s cudzou ženou. Myslel si, že bude žiť v Európe so svojimi príbuznými, ale namiesto toho skončil v jednej rodine v západnom Londýne, kde sa necítil dobre.

„Mal som so sebou papier s kontaktmi na mojich príbuzných. Keď sme prišli do jej domu, žena mi ho vzala, roztrhala ho predo mnou a hodila ho do smetného koša. Vtedy som vedel, že mám problém,“ uviedol držiteľ celkovo 19 zlatých medailí z vrcholných podujatí. Ako informoval Denník N, mal na starosti domáce práce alebo sa musel starať o deti, aj keď ešte sám jedným z nich bol. Školu nenavštevoval až do svojich 12 rokov.

Malý Farah sa neskôr zveril so svojím príbehom učiteľovi Alanovi Watkinsonovi a nasledujúcich sedem rokov žil s matkou jeho priateľa, ktorá sa o neho dobre starala. Watkinson tiež vybavil Farahovi britské občianstvo, ktoré napokon dostal v roku 2000.