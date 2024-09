Majstrovstvá sveta v hokeji by sa mohli opäť konať na Slovensku, tvrdí Šatan: Má to však jeden háčik

Slovenskí hokejisti zvládli úlohu favorita a na domácom finálovom kvalifikačnom turnaji o postup na ZOH 2026 zvíťazili bez straty bodu. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan vyjadril spokojnosť s výkonmi po fyzickej i psychickej stránke a po skončení turnaja prezradil, že Slovensko sa v roku 2029 bude uchádzať o organizáciu MS v hokeji.

Po triumfoch nad Rakúskom 2:1 a nad Maďarskom 7:3 čakal na Slovákov v poslednom zápase Kazachstan. Svojho súpera jasne prevýšili vo všetkých činnostiach a po víťazstve 3:1 mohli oslavovať postup na ZOH do Milána. Negatívom turnaja boli dve veci. Prvá predčasný odchod Mariána Studeniča z mužstva, keďže útočník nebol spokojný so svojím postavením v tíme a výpravu na vlastnú žiadosť opustil. Druhá zranenie Šimona Nemca. Dvadsaťročný obranca nedohral súboj s Maďarskom a Šatan priznal, že následná komunikácia s vedením New Jersey Devils, kde Nemec pôsobí, bola ťažká.

Košice sú otázne

„Nie sú to príjemné veci. Lebo nám sa podarilo dohodnúť s manažérom a vypýtať si súhlas na Šimonov štart. A všetci manažéri majú obavy o to, že sa hráči zrania a neprídu do kempu zdraví a nebudú ich môcť využívať. Takže aj preto možno naši dvaja kľúčoví hráči na turnaji vôbec nehrali. A naozaj potom nie je jednoduché volať a povedať klubu, že sa hráč zranil. Budeme držať Šimonovi palce, aby bol čo najskôr naspäť,“ povedal Šatan.

Počas turnaja bol v Bratislave prítomný aj Petr Bříza. Bývalý český brankár je viceprezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a od Šatana dostal avízo o záujme Slovenska usporiadať svetový šampionát v roku 2029. „IIHF vie, že vieme zorganizovať majstrovstvá sveta, videli to dvakrát v minulosti. Oba šampionáty boli úspešné aj z hľadiska organizácie, aj z hľadiska financií. V nedeľu bol termín na podanie prihlášok, resp. taká úvodná informácia o tom, že sa budeme uchádzať o MS v roku 2029. Sú tam ešte ďalší dvaja kandidáti, podľa mojich informácií Maďarsko a Veľká Británia,“ informoval prezident zväzu Šatan.

Zatiaľ nie je jasné, aké dejiská sú v hre, ponúka sa aj možnosť spoluorganizovať šampionát s Brnom. V českom meste by mala čoskoro vyrásť nová aréna. „My nemáme iné štadióny ako Bratislava a Košice. A tá opcia s Brnom? Zatiaľ tam štadión nestojí, takže zatiaľ sa o tom nebavíme. Ale myslím, že sme to zvládli v minulosti aj s tou, povedal by som nižšou kapacitou. A štadión v Košiciach sa momentálne rekonštruuje, takže bude trošku vylepšený, i keď kapacita asi bude rovnaká,“ uzavrel Šatan.

Ešte po majstrovstvách v roku 2019 sa však objavili správy, že v košickej aréne sa by už z kapacitných dôvodov nemohol konať ďalší turnaj, napísal vtedy Sportnet. Zatiaľ teda nie je jasné, ako plánuje zväz tento problém vyriešiť.