Madonnine kontroverzné fotky plné sexu a erotiky budú na predaj. Ľudia ju kvôli nim nazývali diablom

Celá Madonnina kariéra je opradená mnohými kontroverziami a speváčka nepoľavuje ani v čase, keď sa už mnohí poberajú do dôchodku. Už čoskoro budú na predaj fotky plné erotiky, ktoré vznikli pred 30 rokmi. Ich suma sa môže vyšplhať do závratných výšin, no peniaze poputujú na dobrú vec.

Peniaze pomôžu deťom

Ako informuje CNN, ubehlo už 30 rokov od publikácie knihy s názvom Sex. V rámci oslavy tohto výročia prvýkrát poputujú do dražby Madonnine fotografie z nej. Do dražby pôjde aj 40 kníh z prvého vydania, podpíše ich aj samotná speváčka. Odhaduje sa, že ich suma by mohla presiahnuť 50 až 300 000 dolárov.

Časť vydražených peňazí poputuje do neziskovej organizácie Raising Malawi, ktorú Madonna založila v roku 2006. Jej cieľom je podporovať siroty a zraniteľné deti v afrických krajinách.

Kniha Sex je aj po 30 rokoch do istej miery kontroverzná, no podporuje pozitívny náhľad na telo a na ľudskú sexualitu. Navyše, zachytáva Madonninu energiu v 90. rokoch. Kniha bola vydaná v tandeme s jej piatym albumom Erotica, jej súčasťou sa stali aj slávne mená ako Vanilla Ice, Madonnin vtedajší priateľ, či supermodelka Naomi Campbell.

Vatikán vyzýval k bojkotu, v niektorých krajinách ju zakázali

Vatikán knihu odsúdil a veriacich vyzýval, aby ju bojkotovali. V Írsku či v Japonsku ju zakázali, napriek tomu sa z nej však predalo viac ako 1,5 milióna kópií. V rámci aukcie, ktorá sa konala v októbri minulého roka, sa takmer okamžite vypredalo 800 Madonnou podpísaných kusov vytlačených kvôli pop-up výstave.

Podľa niektorých sú fotky plné hravosti a erotiky a stoja za to aj po 30 rokoch a rezonujú naprieč generáciami. Okrem toho, kniha vyšla v čase, keď Amerikou zmietala epidémia AIDS. Súčasťou knihy je aj úprimné vyobrazenie homosexuality v čase, keď verejnosťou nebola vôbec akceptovaná.

Kráľovná popu sa v októbri vyjadrila, že pomohla ďalším umelkyniam vyjadriť svoju sexualitu, a to napriek tomu, že mnohí ostro kritizovali, že sa na záberoch bozkávajú muži s mužmi, ženy so ženami a ona s každým. Nasledujúcich niekoľko rokov ju ľudia nazývali diablom, čarodejnicou, vulgárne jej nadávali a snažili sa ju zahanbiť.

Tento počin však ani zďaleka nebol jediný v jej kariére, ktorý ľudia skritizovali. Madonna ale tvrdí, že umenie nie je vždy pekné a navyše, ženy ešte aj dnes musia čeliť kritickým mužským pohľadom.