Maďarská vláda sťažila interrupcie: Ženy si pred zákrokom budú musieť vypočuť tlkot srdca plodu

Maďarská pravicová vláda vydala nariadenie, ktoré prikazuje lekárom, aby ženám žiadajúcim umelé prerušenie tehotenstva ukázali „vitálne funkcie plodu“. Táto povinnosť sprísni dosiaľ pomerne liberálne interrupčné zákony v krajine.

Nariadenie, ktoré zverejnili v pondelok, vstúpi do platnosti už 15. septembra tohto roku. Niektoré z maďarských organizácií za práva žien si myslia, že maďarská vláda sa týmto urýchleným schválením nariadenia snaží postupne interrupcie sťažovať.

Tehotné ženy chcú presvedčiť o opaku

Ministerstvo vnútra v oficiálnom vyhlásení uviedlo, že „takmer dve tretiny Maďarov si spájajú začiatok života dieťaťa s prvým úderom srdca“ a moderné prístroje dokážu zachytiť tlkot srdca v skorých štádiách tehotenstva, čo môže „tehotným ženám poskytnúť komplexnejšie informácie“, uviedla SITA.

Interrupčné zákony v Maďarsku sú relatívne liberálne a sú do veľkej miery nezmenené, odkedy zákrok v roku 1953 v krajine legalizovali.

Maďarská nacionalistická vláda vedená premiérom Viktorom Orbánom sa prezentuje ako ochranca tradičných rodinných hodnôt a v roku 2011 dokonca doplnila do ústavy vyhlásenie, že „život plodu bude chránený od počatia“, no dosiaľ sa nepokúšala výrazne sprísniť zákony týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva. Zrejme sa to ale bude časom meniť.

K presadeniu nového nariadenia sa v utorok na sociálnej sieti Facebook prihlásila poslankyňa radikálneho pravicového hnutia Naša vlasť Dóra Dúró.

Po vzore USA

Podobné zákony a nariadenia boli v poslednom období prijaté aj v mnohých južných štátoch USA, napríklad v Texase či Kentucky, uvádza denník The Guardian. Tamojšia legislatíva vyžaduje, aby boli ženám pred umelým ukončením tehotenstva prehrávané zvuky tlkotu srdca plodu. Deje sa tak aj napriek tomu, že proti legislatíve vystúpilo viacero medicínskych odborníkov a lekárov, ktorí tvrdia, že termín „tlkot srdca plodu“ je medicínsky nepresný a zavádzajúci, najmä počas prvých týždňov tehotenstva. Zvuk počutý počas skorých ultrazvukov totiž generuje ultrazvukový prístroj a nie plod samotný.

Potraty obmedzujú postupne

„V Maďarsku sú interrupcie v spoločnosti všeobecne akceptované. Štatisticky by až dve tretiny Maďarov nechceli ďalšie obmedzenia potratov,“ povedala Noá Nógradí z maďarskej organizácie za práva žien Patent. Ako ďalej uviedla, vláda nemôže celý známy postup zo dňa na deň postaviť mimo zákon. Čo ale môže urobiť a aj robí, je, že uskutočňuje sériu malých krokov smerom k obmedzovaniu potratov.