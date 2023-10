Má váš nabíjací kábel žltú farbu? Dôvod vás pravdepodobne vydesí. Neberte to na ľahkú váhu, radšej ho vymeňte

Má váš notebook, alebo pokojne aj iná technika povinnosť nabíjania cez kábel, ktorý sa časom stáva žltší a žltší? V tomto prípade by ste mali jednoznačne zvoliť výmenu za nový, pričom nejde o to, aký starý je ten pôvodný.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak má niečo svoju prirodzenú farbu, no časom to začne chytať čoraz silnejší žltý odtieň, niečo nie je v poriadku. Platí to aj o kábloch, ktorými denne nabíjame napríklad aj naše notebooky, píše LAD Bible.

Téma diskusie na platforme Reddit sa venovala otázke istého používateľa, ktorý sa zdôveril s tým, že jeho nabíjací kábel od notebooku z dielne Apple začal chytať na oboch koncoch žltú farbu. Najprv sa objavovali aj srandovné poznámky, že kábel dostal žltačku a podobne.

Určite je to dôvod na výmenu

Neskôr sa začali diskutujúci skutočne zamýšľať nad tým, prečo sa tento jav vlastne deje. A nie, nie je to spôsobené iba vekom, neumytými rukami a podobnými teóriami. V skutočnosti ide o to, že obal kábla je vystavený enormnému teplu a užívateľ, ktorý doma takýto kábel má, by mal rýchlo premýšľať nad výmenou.

Žltá farba je teda znakom vystavenia teplu, ktoré nastáva v momente, kedy sa s káblom zaobchádza nie príliš podľa návodu. Káble od spoločnosti Apple majú totiž nedostatočné odľahčenie od ťahu a káble sa vo vnútri izolácie „rozstrapkajú“, čo zvyšuje odpor a teplo, čo spôsobuje, že kábel v tom bode zožltne.

Niektorí sa dokonca podelili o skúsenosť, kedy im takýto zažltnutý kábel začal dymiť. Základným pravidlom, ktoré môže oddialiť tento jav, je vyťahovanie kábla tak, že ho držíte za konektor. A to má platiť pre všetky káble, nielen pre tie od Apple. Nesprávnym zaobchádzaním sa totiž drôty v izolačnej hadičke (bužírke) poškodia, čo môže spôsobiť problém nielen užívateľom Apple.