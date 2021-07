Má 12-tisíc kilometrov, vedie 10 štátmi až na ostrov. Prejsť najdlhšiu turistickú trasu Európy by trvalo 520 dní

Európou vedie 12 medzinárodných diaľkových turistických peších trás, ktoré pretínajú kontinent a spájajú rôzne krajiny. Najdlhšia z nich nesie označenie E4 a prechádza zo západu na úplný východ. Poďme si ju predstaviť.

Na mape so značením Európskych diaľkových trás svojou dĺžkou spomedzi všetkých relatívne výrazne dominuje medzinárodná turistická trasa E4, ktorá je značná žltou farbou.

Takmer od Afriky až na Cyprus

Svoj začiatok má v španielskom prístavnom mestečku Tarifa, ktoré je najjužnejším bodom kontinentálneho Španielska a nachádza sa iba 14 kilometrov od afrického pobrežia. Končí na druhom konci nášho kontinentu, až na ostrovnom Cypre v Stredozemnom mori.

Spája pohoria, rovinu aj pobrežné miesta

Celkovo meria 12-tisíc kilometrov a prechádza desiatimi krajinami. Zo Španielska vedie cez Francúzsko – Švajčiarsko – Nemecko – Rakúsko – Maďarsko – Rumunsko / Srbsko – Bulharsko – Grécko – až na Cyprus. Srbsko je alternatívou pre Rumunsko, ktorého trasy momentálne nie sú v údržbe, a preto sa odporúča zvoliť radšej túto možnosť.

Jej trasa vedie od švajčiarskeho pobrežia hrebeňom pohoria Švajčiarska Jura, v Nemecku a Rakúsku preverí svojím terénom aj skúsených horských chodcov, potom prechádza rovinatým Maďarskom, nakoniec sa dostáva až k prímorskému Grécku.

Turistická trasa vedúca aj cez more

Záver na Cypre bol pridaný k trase až v roku 2005 a meria 539 kilometrov. Na ostrove prechádza pohorím Troodos a pokračuje územím, ktoré má vysokú prírodnú, ekologickú, historickú, ale aj kultúrnu či archeologickú hodnotu. Je to teda skutočný zážitok vybrať sa na turistiku práve v tomto území na Cypre.

Navyše celkovo ide o jedinú spomedzi všetkých medzinárodných diaľkových turistických trás, ktorá prechádza aj “cez more” na ostrov. Tento úsek vyzerá veľmi lákavo a môže byť vhodnou voľbou pre tých, ktorí chcú spojiť turistiku s ďalšími možnosťami, ktoré ostrov ponúka.

Podľa prepočtu by ju trvalo prejsť až 520 dní

Zaujímavým údajom je, že ak by ju niekto chcel prejsť bez prestávky, trvalo by mu to až 520 dní. Tento údaj je však iba orientačný a prepočítaný z hľadiska dĺžky trasy na počet dní. V skutočnosti by do toho zasiahlo množstvo ďalších faktorov.

Najlepšie európske túry

Medzinárodné diaľkové turistické trasy prepájajú rôzne krajiny naprieč celou Európou. Ak túžite po nových tipoch na turistiku, môžete najbližšie vyskúšať niektoré z jej častí v krajine, ktorá sa vám páči alebo si ich pospájať a užiť si naplno niekoľkodňový intenzívny turistický zážitok.

Európske diaľkové pešie trasy tvoria celkovo viac ako 70-tisíc kilometrov po celej Európe, preto ponúkajú množstvo zážitkov a nového spoznávania. Vedú existujúcimi národnými parkami alebo po regionálnych chodníkoch s vlastným značením.

Sú primárne určené pre turistických nadšencov, ktorí túžia prejsť pešo po najlepších túrach v Európe, spoznať pôsobivé krajiny, mestá alebo kultúrne pamiatky. Vďaka tomu, že dve z nich vedú aj cez Slovensko, nemusíte cestovať ďaleko a môžete týmto spôsobom spoznať kus našej krajiny.

Dve vedú aj cez Slovensko

Prvou z nich je trasa E8, ktorej časti sú na našom území dobre známe pod názvami Štefánikova magistrála, ktorá pokračuje ďalej ako Cesta hrdinov SNP.

Druhá nesie označenie E3 a prechádza naším územím rovno dvoma úsekmi. Prichádza na Slovensko zo západu, pokračuje cez pohorie Javorníky, ďalej prechádza Súľovskými vrchmi, Malou Fatrou, Chočskými vrchmi až po Oravské Beskydy.

Následne prechádza zo Slovenska do Poľska a po kratšom úseku sa vracia späť a vedie Oravskými Beskydami, Šarišskou vrchovinou, Slanskými vrchmi až po Zemplínske vrchy.

Ak vás táto turistika po Slovensku láka, ale netrúfate si na celé úseky, vyberte si niektoré z ich častí podľa svojich predstáv a vychutnajte si čas uprostred prírody.