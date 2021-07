Má 11 rokov a dokončil vysokú školu. Malý génius prezradil, vďaka čomu bude človek v budúcnosti nesmrteľný

Laurent Simons je extrémne inteligentným dieťaťom s poriadne odvážnymi cieľmi do budúcnosti. Chcel by dosiahnuť, aby boli ľudia nesmrteľní, orgány chce v tele nahrádzať strojmi. Strednú, ale aj vysokú školu dokončil v rekordne krátkom čase a so skvelými výsledkami. Nebyť nezhôd s vedením univerzity, mohol sa stať najmladším človekom v dejinách, ktorému sa podarilo získať vysokoškolský titul.

Ako jeden z najmladších získal vysokoškolský titul

O Laurentovi Simonsovi z belgického mesta Oostende ste možno ešte nepočuli, no patrí medzi tých najväčších detských géniov súčasnosti. Má celkom iné ciele a sny ako väčšina jeho rovesníkov, futbal s kamarátmi či počítačové hry ho príliš nezaujímajú. Kým drvivá väčšina ľudí sa po skončení vysokej školy trápi nad tým, kde si nájsť vhodné zamestnanie, Laurent chce čo najskôr dosiahnuť, aby boli ľudia nesmrteľní.

Čítate správne, chlapec má ešte len 11 rokov, no už stihol dokončiť strednú školu a aj bakalársky stupeň vysokej školy, píše portál Science Times. Strednú školu pritom dokončil v čase, keď mal ešte len 8 rokov.

Simons je mimoriadne nadaným dieťaťom, jeho IQ dosahuje hranicu 145 bodov a 3-ročný bakalársky odbor fyziky na antverpskej univerzite celý dokončil len v priebehu jediného roka. Štúdium začal v marci 2020. Dokonca sa s hodnotením 85 % zaradil medzi tých najlepších študentov zo svojho ročníka. Ako informuje portál Interesting Engineering, Laurent plánoval vysokú školu pôvodne dokončiť ešte v roku 2019, tesne pred svojimi 10. narodeninami. Ak by sa mu to podarilo, stal by sa novým držiteľom rekordu. Holandská univerzita v Eindhovene mu to však nedovolila, neabsolvoval ešte všetky potrebné skúšky a vedenie univerzity chcelo, aby počkal, kým bude mať aspoň 10 rokov.

Chlapec sa preto rozhodol z univerzity odísť (čím sa stal najmladším študentom, ktorý na univerzite štúdium ukončil predčasne bez získania titulu). To, že ho nepripustili k záverečným skúšam, však nebol jediný dôvod, prečo Laurent odišiel. Eindhovenskej univerzite podľa portálu BBC prekážalo, že ho jeho rodičia príliš často pretláčajú a zviditeľňujú v médiách. Univerzita sa však bránila a tvrdila, že pre chlapca by nemalo byť dôležité len rýchle ukončenie vysokoškolského štúdia. Rodičia by mali zabezpečiť, aby sa rozvíjala aj jeho kreatívna stránka a analytické myslenie.

Z univerzity odišiel pre nezhody s vedením školy

Rýchle ukončenie vysokej školy by mu podľa vedenia univerzity nič neposkytlo, ba práve naopak, jeho akademický rozvoj by výrazne utrpel. Samozrejme, rodičia svojho syna bránia. Laurentov otec, Alexander Simons sa pre portál De Volkskrant vyjadril, že ak dieťa skvele hrá futbal, rodičia sa tým môžu verejne chváliť koľko len chcú a všetci sú nadšení. Prečo by sa teda nemohli chváliť tým, ak má ich syn iný druh talentu?

Aj keď však napokon vysokoškolské štúdium dokončil „až“ ako 11-ročný, stal sa jedným z najmladších ľudí v dejinách, ktorým sa to podarilo. Súčasným držiteľom rekordu je Michael Kevin Kearney. Napriek tomu, že trpel poruchou pozornosti a hyperaktivity a pôvodne ho jeho rodičia vzdelávali doma, v roku 1994 úspešne ukončil štúdium antropológie, a to vo veku 10 rokov a 4 mesiace, píše GCPAwards. Simons by ho teda o predbehol o pár mesiacov.

Zdá sa však, že Laurent nemá potrebu chváliť sa tým, ako rýchlo a úspešne dokončil vysokú školu. „Nezaujíma ma príliš to, či som jeden z najmladších, pre mňa je to o získavaní vedomostí a o schopnosti získané vedomosti aplikovať,“ vyjadril sa Laurent v rozhovore pre portál De Telegraf. Portál The Register dodáva, že jeho výsledky sú napriek tomu fascinujúce. Popri bakalárskom štúdiu sa totiž začal venovať aj tomu magisterskému a úspešne absolvoval niekoľko kurzov. Na izraelskej univerzite chcel študovať kombináciu medicíny, biotechnológie a bioprocesného inžinierstva. Pandémia koronavírusu však jeho plány na istý čas prekazila.

Chce, aby boli ľudia nesmrteľní, orgány chce vymieňať za stroje

Laurent však hlavu nevešia, v štúdiu by mal pokračovať už tento rok. Antverpská univerzita mu umožní študovať magisterský stupeň, ktorý mu bude takpovediac ušitý presne na mieru. Bude môcť spolupracovať s tými najlepšími odborníkmi z Ameriky, Izraelu, ale aj Veľkej Británie. Podľa nemeckého portálu Die Welt bude jeho cieľom naučiť sa počas tohto štúdia vyrábať umelé ľudské orgány v laboratóriu. Okrem toho však chce takpovediac aj nazrieť do mozgu tých najlepších. Dúfa, že ak pochopí ich myšlienkové pochody a spôsob uvažovania, posunie ho to vpred, aby svoj cieľ dosiahol čo najskôr.

Kým však Kearney svoj talent zužitkoval, napríklad na to, aby vyhral milión dolárov v televíznej súťaži, Simons má omnoho väčšie a odvážnejšie plány. Chce dosiahnuť, aby raz boli ľudia nesmrteľní. Jeho predstava znie pre mnohých pomerne desivo, najmä preto, lebo ju vyslovil ešte ako dieťa. Chcel by však, aby sa v blízkej budúcnosti časti ľudských tiel začali nahrádzať strojmi.

Ideálne by bolo, keby sa dal strojom nahradiť ktorýkoľvek orgán v tele. Tvrdí však, že si to všetko riadne premyslel a už má vopred vytvorený podrobný plán, ako svoj cieľ dosiahne. Práve preto sa začal venovať najprv štúdiu kvantovej fyziky. Pochopenie tých najmenších častíc podľa neho môže poviesť k pochopeniu väčších celkov. Je to pomyselný prvý kúsok skladačky.

Inšpirovali ho starí rodičia

K jeho štúdiu a práci ho inšpirovali najmä jeho starí rodičia. Sú dôležitou súčasťou jeho života, do istej miery ho vychovali, no sú chorí, pričom najväčšie problémy im spôsobuje ochorenie srdca. Laurent dúfa, že ak sa jeho plán vydarí, bude môcť pomáhať ľuďom po celom svete. Chlapec si vďaka svojej inteligencii a odvážnym myšlienkam získal množstvo fanúšikov už aj na sociálnych sieťach. Na Instagrame ho už teraz sleduje takmer 70 000 fanúšikov.

Rodina dúfa, že vďaka tomu sa talent ich syna dostane do povedomia laickej, ale najmä odbornej verejnosti. Možno sa tak podarí spojiť Laurenta s tými najväčšími svetovými vedcami z rôznych odborov. Rodičia chcú, aby mal Laurent čo najviac príležitostí komunikovať s ľuďmi, ktorí majú podobné uvažovanie a podobne odvážne ciele, ako má on sám. Nevzdávajú sa nádeje, že práve Laurent Simons raz zmení svet a sa stane budúcim Albertom Einsteinom alebo Stephenom Hawkingom.