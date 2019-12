Lupič vylúpil banku, potom rozhadzoval peniaze a kričal „Veselé Vianoce“

S odvolaním sa na políciu a miestne médiá o tom v stredu informovali svetové agentúry. Muža, identifikovaného ako 65-ročný David Wayne Oliver, zadržali v neďalekej kaviarni po tom, ako v pondelok popoludní prišiel do banky v meste Colorado Springs a pohrozil „použitím zbrane“. Z banky odišiel s nespresneným množstvom hotovosti, vyplýva podľa agentúry Reuters z policajnej správy.

Miestna televízia stanica KKTV priniesla výpoveď očitého svedka, podľa ktorého Oliver vyšiel z banky a začal hádzať peniaze „všade naokolo“ pred tým, ako zvolal: „Veselé Vianoce!“

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

