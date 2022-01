Lufthansa bude musieť vykonať 18-tisíc letov s “duchmi”. Kvôli nariadeniam EÚ sa chystá lietať bez pasažierov

Z dôvodu pandémie koronavírusu a nového variantu omikron nastáva veľký pokles v leteckej doprave. Spoločnosti sú nútené rušiť lety, keďže sa im neoplatí lietať s prázdnymi či takmer prázdnymi lietadlami. Napriek tomu, nemecký najväčší a zároveň aj národný letecký dopravca plánuje počas zimnej sezóny vykonať 18-tisíc letov s “duchmi”, teda s prázdnymi či iba minimálne obsadenými lietadlami.

Zruší 33-tisíc letov

V nadchádzajúcich týždňoch sa očakáva, že celá letecká skupina Lufthansa zruší až 33-tisíc letov z dôvodu poklesu leteckej dopravy spôsobeného nárastom variantu omikron, uvádza portál IFLScience.

Generálny riaditeľ pre Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung povedal, že znížený dopyt po lietaní prichádza z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska, ktoré vlna omikronu zasiahla v plnej sile.

V zimnej sezóne využívala letecká spoločnosť iba 60 % svojich predpandemických letových poriadkov. Avšak, kvôli pravidlám letiskových prevádzkových intervalov si spoločnosť jednoducho nemôže dovoliť primerane znížiť počty letov, inak im v budúcnosti bude hroziť, že stratia práva na pristávanie na letiskách.

Chystajú sa lietať bez ľudí

“Pre znížený dopyt v januári by sme dokonca zrušili ešte viac letov, ako avizujeme. Budeme však musieť vykonať 18-tisíc zbytočných letov, len aby sme si zachovali práva na vzlet a pristávanie,” povedal Spohr.

Lufthansa tvrdí, že je nútená vykonať lety s de facto prázdnymi lietadlami, len aby si zabezpečili sloty pravidla “používajte alebo straťte”. Tieto pravidlá určuje EÚ a na zimné obdobie 2021/2022 sú nastavené tak, že letecké spoločnosti majú použiť aspoň 50 % svojich slotov, inak riskujú, že o ne prídu. V začiatkoch pandémie bolo toto pravidlo znížené na nulu, no postupne sa zvyšovalo, keď sa svet začal opätovne otvárať.

Zbytočné emisie

Hovorca Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov uviedol, že súčasne nastavené podmienky sú nereálne a napriek naliehaniu na EÚ sa schválilo pravidlo s 50-percentným využitím.

To ponecháva spoločnosti, ako je napríklad spomínaná Lufthansa v tom, aby lietali s prázdnymi lietadlami, pričom zbytočne chrlia do ovzdušia emisie, len preto, aby mohli bez problémov lietať v budúcnosti, keď sa dopyt opätovne zvýši. Takéto rozhodnutie je v rozpore so záväzkom EÚ znižovať emisie z dopravy do roku 2050 o 90 %.

Všetko sa však ešte môže zmeniť, napríklad už belgický minister dopravy požiadal Európsku komisiu o upustenie od požiadavky na zachovávanie voľných slotov práve kvôli tomu, aby sa zbytočne neprodukovali emisie.