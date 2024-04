Ľudia sa boja o Jackieho Chana, hovoria, že vyzerá zvláštne a myslia si, že je chorý. Vysvetlil, čo sa s ním deje

Tak schválne — ešte si spomínate na hrdinu akčných filmov, neporaziteľného Jackieho Chana? V nedeľu oslávil narodeniny a pri tejto príležitosti sa prihovoril aj svojim fanúšikom cez sociálnu sieť. Niektorí totiž špekulovali, že sa s ním niečo musí diať, keďže sa im nepozdával jeho vzhľad.

UNILAD vysvetlil, že keď sa Jackie Chan objavil v marci na jednej verejnej akcii, svojím výzorom prekvapil ľudí. Mnohí sa obávali, či je na tom zdravotne v poriadku.

A recent photo of Jackie Chan, who is about to turn 70. pic.twitter.com/oCMYgqz4QY — Emir Han (@RealEmirHan) March 14, 2024

Vysvetlil, čo sa s ním deje

Jackie Chan sa pri príležitosti svojich narodenín vyjadril aj k tejto téme. Priznal, že keď sa jeho fotografie objavili na internete, ľudia sa začali o neho báť.

„Nemajte obavy! Je to len kvôli charakteru postavy pre môj najnovší film. Vyžaduje sa, aby som mal biele vlasy, bradu a vyzeral staro,“ opísal a dodal, že v priebehu svojej 62-ročnej kariéry bol vždy ochotný urobiť pre charaktery, ktoré stvárnil, všetko čo bolo potrebné. A presne to sa deje aj v tomto prípade.

Poďakoval sa ľuďom za gratulácie a priložil niekoľko pamätných fotografií zo svojho života, prostredníctvom ktorých si ho môžu ľudia pripomenúť.

V komentároch mu blahoželali dokonca aj fanúšikovia zo Slovenska. „Dlhé roky sme všetci tvoji veľkí fanúšikovia, a veľmi ťa obdivujeme a dávame klobúk dole pred tvojou prácou a umením,“ stojí v jednom z nich.

Čo by ste mali o Jackiem Chanovi vedieť?

Priazeň divákov si hongkonský herec Jackie Chan získal v akčných snímkach ako Agent z Hongkongu (2001), Vtedy na východe (2000), Šanghajskí rytieri (2003), Pomsta Jackieho Chana (2004), Cesta okolo sveta za 80 dní (2004) či Akcia nemluvňa (2006).

Jackie Chan (vlastným menom Chan Kong-sang) sa narodil 7. apríla 1954 vo Victoria Peak (Honkong). Ako malý chlapec bol veľmi neposlušný. Otec ho prihlásil na bojové umenie, čo však z malého Jackieho spravilo ešte väčšieho bitkára.

V Pekingu študoval na Akadémii dramatických umení, kde sa venoval aj akrobacii, gymnastike, bojovým umeniam, tancu, spevu a herectvu. Istý čas pracoval v Austrálii ako robotník v stavebníctve. Tu získal aj svoju prezývku Jackie, ktorú si neskôr osvojil aj ako filmový herec.

Po návrate do Číny sa začal venovať filmu. Živil sa ako kaskadér, herec a choreograf akčných scén. Filmy, v ktorých účinkoval, však spočiatku nemali veľký úspech. Zmenilo sa to po jeho zásahoch do scenárov, ktorými sa snažil vniesť do deja humor. Také boli filmy Škola hada (1978), Majstrov syn (1978), druhá časť z roku 1994, či Odvážna hyena (1979).

Jackie Chan je držiteľom čestného Oscara, ktorého získal za svoj prínos svetovej kinematografii. Cennú sošku mu odovzdali 12. novembra 2016 v Hollywood & Highland Center. Napísal autobiografickú knihu Never grow up (Nikdy nevyrásť).

Je držiteľom svetového rekordu za najlepšie akrobatické kúsky od ozajstného herca. Venuje sa aj spevu, pričom vydal viac ako 20 hudobných albumov. Naspieval aj piesne pre svoje filmy, a tiež pre animované rozprávky. Venuje sa aj charite, pomáha deťom prostredníctvom organizácie UNICEF a prispieva na boj proti zneužívaniu zvierat.