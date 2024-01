Ľudí znechutilo, keď herec chlípal vodu so semenom: Tvorcovia filmového hitu vysvetlili, čo to v skutočnosti bolo

Upozorňujeme, že článok môže vyzrádzať dôležité momenty z deja. Film Saltburn vyvolal u ľudí zmiešané reakcie, niektorí ho milujú, iní nenávidia. Mnohých pobúrila scéna, v ktorej Barry Keoghan, stvárňujúci posadnutého Olivera, pije z vane vodu so semenom. Čo to v skutočnosti bolo?

Článok pokračuje pod videom ↓

Čo bolo v skutočnosti vo vani?

Ako informuje Unilad, film Saltburn spod taktovky režisérky Emerald Fennell patrí v súčasnosti medzi tie najdiskutovanejšie. Ak ste film videli, jedna zo scén, pri ktorej vám nabehli zimomriavky (nie v dobrom zmysle), bola zrejme aj tá, kde Barry Keoghan pil z vane, z ktorej nedávno vyliezol jeho priateľ Felix (Jacob Elordi), vodu so semenom. Ak ste Saltburn videli, zrejme uznáte, že obsah vane vyzerá realisticky.

Možno sa niektorí z vás zamysleli nad tým, ako sa to tvorcom podarilo. Dizajnérka Suzie Davies sa rozhodla, že sa s webom Business Insider podelí o tajomstvo. Priznala, že nebolo ľahké nájsť všetko potrebné k tomu, aby scéna vyzerala tak, ako je opísaná v scenári. Aj keď to vyzeralo nechutne, podľa Davies bola zmes vo vani jedlá – išlo totiž o mix vody, mlieka a jogurtu (aj keď táto kombinácia neznie práve najlákavejšie).

Toto bol väčší problém

Davies vysvetlila, že Keoghan scénu opakoval štyrikrát a zakaždým to bolo iné. No podľa nej sa do toho herec poriadne vžil a výsledok je naozaj realistický. Problémom ale údajne nebolo len vytvoriť mix, ktorý by vyzeral realisticky, ale aj nájsť vaňu, do ktorej by sa Jacob Elordi zmestil. Herec je totiž poriadne vysoký. Napokon sa to ale podarilo, aj keď museli improvizovať a na pľac najprv doniesť vaňu zo skládky.

Navyše, do vane museli vyrezať otvory tak, aby sa zábery vôbec dali natočiť a stále pôsobili realisticky. Napokon si teda museli vytvoriť vlastnú vaňu zo sklolaminátu, a to dokonca nie jednu, ale niekoľko.