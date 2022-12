Ľudí uspokojuje pohľad na grupáč, 69, obľubujú aj gangbang: Pornhub prezradil, aké je najobľúbenejšie porno roku 2022

Pornhub už tradične zverejnil svoje štatistiky za tento rok a priniesol prehľad o tom, aký typ porna ľudia najčastejšie vyhľadávali podľa kategórií, no nechýbajú ani demografické údaje či zoznam obľúbených pornohviezd.

Najhľadanejším druhom porna bolo takzvané reality porn, teda videá, ktoré pripomínajú autentický sex. Popularita tejto kategórie vzrástla o úctyhodných 169 %.

Na ďalších miestach sa umiestnil skupinový sex, ktorý obsadil tretie miesto. Popularita tohto vyhľadávania vzrástla o 34 % a stala sa 4. najobľúbenejšou kategóriou na svete. Ukázalo sa, že používatelia radi vyhľadávajú aj rôzne polohy, ako 69, misionár, polohu lotosového kvetu či lyžičky.

Najvyhľadávanejším výrazom opäť hentai

Po minulom roku ľudia najviac vyhľadávali opäť výraz hentai, v jeho tesnom závese sa umiestnilo japonské porno a na treťom mieste MILF, ktoré prináša zrelé ženy. Štvrté miesto obsadil výraz lesbičky.

Medzi najvyhľadávanejšími výrazmi však nájdete aj pojmy ako anal, amatérske porno, cosplay či bbc, čo však v tomto prípade nie je skratkou britskej televíznej a rozhlasovej spoločnosti.

Podľa pohlavia

Čo sa týka obľúbenosti porna podľa pohlavia, muži najviac obľubujú japonské porno a ženy zas lesbické. Medzi mužmi a ženami existujú aj ďalšie rozdiely. Napríklad, ženy si o 40 % častejšie pozrú videá s trojkou a o 37 % častejšie porno pripomínajúce realitu. O 34 % viac obľubujú videá s tematikou hardcore a o 29 % viac s tematikou gangbang.

Zaujímavosťou je aj fakt, že za tento rok vzrástol podiel ženských diváčok o 4 % v porovnaní s minulým rokom.

Najobľúbenejšie herečky

Najvyhľadávanejšou pornohviezdou sa stala Abella Danger, za ňou nasleduje Lana Rhoades a na treťom mieste sa umiestnila Angela White. Prvá prekonala miliardu a pol zhliadnutí, druhá k tomuto číslu atakovala a tretia sa priblížila k miliarde.

Ak by ste hádali, ktorá krajina najčastejšie navštívila tento rok Pornhub a tipovali by ste USA, mali by ste pravdu. Skončili s obrovským náskokom pred Veľkou Britániou a Francúzskom, ktoré obsadilo druhé, respektíve tretie miesto.