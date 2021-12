Aké porno Slováci najčastejšie vyhľadávali na známom webe počas roka 2021? Výsledky štatistík prekvapia

Koniec roka sa blíži a mnohé spoločnosti začali bilancovať a hodnotiť svoje úspechy. Samozrejme, k najznámejším značkám sa opäť pridal aj populárny web s videami pre dospelých, ktorý prezradil, čo návštevníci Pornhubu najviac sledovali a vyhľadávali prostredníctvom jeho stránok. Výsledky možno prekvapia.

Slovensko ani Česko sa v roku 2021 do prvej Top 20 nedostali, a tak len zostáva dúfať, že medzi nami veľa sledovačov a sťahovačov porna nechodí. Samozrejme, je to zrejme len zbožné prianie, keďže s istotou možno potvrdiť, že Pornhub býva častou zastávkou aj tunajších používateľov internetu.

Ako ale vyzeral rok 2021 na najznámejšej porno stránke? Čo jeho návštevníci najviac sledovali a vyhľadávali, a ktoré krajiny tento rok utŕžili prvenstvo v najčastejších návštevách tohto webu? To prezrádzajú štatistické výsledky, ktoré spoločnosť zverejnila už ôsmykrát.

Najhľadanejším pornom je japonské hentai

Ak by niekto hľadal niečo „morálne normálne“ vo výsledkoch najvyhľadávanejších termínov na Pornhube, bol by to zrejme taký malý zázrak. Svedčí o tom Top 10 najvyhľadávanejších pojmov, ktoré návštevníci webu pre dospelých do vyhľadávača zadávali najčastejšie. Prvé miesto obsadilo „hentai“, z čoho vyplýva, že používatelia Pornhubu najviac holdovali práve animovaným videám.

Prekvapivo, na druhom mieste sa ale objavil termín „romance“, čo značí, že používateľom v tomto roku zachutilo aj „romanticky ladené“ porno. Záujem sa dokonca zvýšil oproti minulému roku až o 139 %.

Na tretej priečke skončil termín „group sex“ alebo „skupinový sex”, ktorého vyhľadávanie celosvetovo vzrástlo o 40 %. Zvyšných sedem miest si môžete pozrieť v grafike nižšie.

Pornhub sa ale pochválil aj s najsledovanejšími a najvyhľadávanejšími herečkami. V biznise filmov pre dospelých dominovali tri krásky – Lana Rhoades, Abella Danger a Eva Elfie, ktoré vygenerovali v prvých dvoch prípadoch viac ako miliardu zhliadnutí, tretia menovaná „len“ niečo 672 miliónov.

Najčastejšie na Pornhub chodia Američania

Známy web sa každoročne chváli aj krajinami, ktorých obyvatelia porno na jeho stránkach sledujú najviac. Dominantné sú opäť Spojené štáty americké, nasleduje Spojené kráľovstvo, Japonsko, Francúzsko a Taliansko. Z okolia Slovenska sa do Top 20 podarilo prebojovať len Poľsku (13. miesto) a Ukrajine (14. miesto).

Tento ukazovateľ však nezohľadňuje aj prvenstvá v počte minút strávených na webe. V priemere na Pornhube totiž najviac času trávili na Filipínach (11 minút a 31 sekúnd), v Japonsku (10 minút a 3 sekundy) a vo Francúzsku (10 minút a 3 sekundy). Ukrajinci v priemere strávili na webe 9 minút a 53 sekúnd, Poliaci 9 minút a 51 sekúnd.

Priemerný čas celosvetovo dosiahol na jednu návštevu 9 minút a 55 sekúnd, čo je oproti minulému roku pokles o 29 sekúnd. Prekvapivo ale oproti mužom o 14 sekúnd viac strávili na Pornhube ženy.

U Slovákov viedlo lesbické porno

Najobľúbenejšími časmi na sledovanie porna je stále 23. hodina dňa a polnoc. V tmavších farbách vyjadrujúcich silnejší záujem je ale aj čas po 16. hodine. Práve v týchto časoch bývalo na stránkach Pornhubu najviac používateľov.

Z kategórií si návštevníci Pornhubu v roku 2021 najviac obľúbili žánre ako Japanese, Lesbian, Ebony, Hentai a MILF. Z celosvetového hľadiska to ale pri pohľade na mapku vyzerá tak, že medzi obyvateľmi jednotlivých krajín najviac videli porno videá s lesbickou tematikou. Tie sa na prvom mieste ocitli aj na území Slovenska.

Z ďalších zaujímavých štatistík, ktoré Pornhub pre tento rok zverejnil, za zmienku stojí aj priemerný vek návštevníka webu. Ľudia vo veku 37 rokov tvorili väčšinu návštevníkov. Najčastejšie porno prehliadame cez smartfóny (83 %), na notebooku či počítači (14 %) a cez tablet (3 %). Viac zo štatistík nájdete na tomto odkaze alebo aj v galérii pod článkom.