Lučanského pohreb bude zajtra. Polícia prijíma opatrenia, povinný bude negatívny test

Polícia pripravuje opatrenia v súvislosti s pohrebom policajného exprezidenta Milana Lučanského, ktorý bude v piatok 8. januára. Opatrenia majú zabrániť tomu, aby bola zneužitá jeho pamiatka.

Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal dočasný policajný prezident Peter Kovařík. Rodine zároveň vyjadril úprimnú sústrasť. Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.

Budú sa kontrolovať testy

„Jedna cesta je zabezpečenie pravidiel, druhá je ignorovať ich,“ povedal Kovařík. Podľa neho by Lučanský nechcel, aby bola jeho pamiatka uctená spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom. Doplnil, že on sám sa zasadzoval za to, aby sa pravidlá rešpektovali. Zdôraznil, že polícia bude na pohrebe kontrolovať negatívne testy na koronavírus.

Polícia rovnako prijíma opatrenia na zníženie mobility občanov. Dočasný Policajný prezident vyzval ľudí, aby rešpektovali platné opatrenia, ktoré boli prijaté a dobre zvážili potrebu vychádzať. K téme Lučanského pohrebu zverejnil stanovisko, v ktorom vyzval aj policajtov, aby si jeho pamiatku uctili doma alebo na príslušnej policajnej stanici, kde horia sviečky.

Polícia sprísňuje kontroly

Situácia na Slovensku v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je vážna. Polícia preto od stredy 6. januára pristúpila k prísnejším opatreniam na celom území Slovenska.

V okrese Nitra prijala polícia sprísnené opatrenia už od pondelka (4. 1.), kde realizuje kontroly na hranici okresov či miestach, kde sa zhromažďujú ľudia, ale aj pri preukazovaní výnimiek. Od stredy (6. 1.) posilnila kontroly na celom území. Hliadky sú napríklad aj na železničných staniciach či vo vlakoch.

“Vyzývam občanov, aby rešpektovali pravidlá,” vyhlásil Kovařík. V prípade uplatnenia výnimky by to mali podľa neho vedieť preukázať policajtom. Napríklad pri ceste do práce môžu uľahčiť prácu policajných zložiek tým, že budú mať pri sebe patričné potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný hodnoverný doklad.

Od začiatku krízy do 31. decembra zaznamenala polícia 38.311 prípadov porušenia zákona. Porušenie karantény sa potvrdilo v 2029 z 5396 preverovaných prípadov. Kontrolovali tiež 3633 prevádzok, nariadenia porušilo 566 z nich. Povinnosť nosiť rúško nedodržalo 5065 ľudí z kontrolovaných 6874.