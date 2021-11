Lockdown pre nezaočkovaných nie je vylúčený. Vakcína je jediná cesta von z pandémie, tvrdí Šipoš

Predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO v Národnej rade SR (NR SR) Michal Šipoš nevylučuje na Slovensku zavedenie lockdownu pre ľudí neočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Šipoš podotkol, že najlepšou cestou na zvládnutie pandemickej situácie je zvýšenie miery zaočkovanosti obyvateľstva. Zároveň upozornil, že ak by sa situácia nezlepšovala, v hre bude aj zavádzanie obmedzení pre neočkovaných, aké aktuálne zavádza napríklad Rakúska republika.

„Pevne verím, že ľudia na Slovensku sú zodpovední a uvedomujú si, keď vidia tie čísla, že naša jediná cesta je, aby sme sa nestretávali tak intenzívne, aby sa ten vírus neprenášal. Tá cesta, ako sa z toho dostať, je očkovanie. Ak to nepochopíme a nedáme si povedať, tak budeme musieť pristúpiť k tomu, že nezaočkovaní pôjdu do práce, do potravín a domov,“ povedal Šipoš.

Podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš uviedol, že takéto riešenie nepovažuje za dobré a strana Hlas-SD by lockdown pre neočkovaných nepodporila. Podľa nezaradeného poslanca NR SR je neočkovaný človek s negatívnym PCR testom menšou hrozbou pre svoje okolie, ako očkovaný človek, ktorý môže aj napriek vakcinácii šíriť ochorenie.