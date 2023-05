Lipšica nazval monštrom: Fico sa prvýkrát verejne zastal Kočnera vo veci vraždy Kuciaka

Robert Fico spochybnil podanú obžalobu a tlačovú besedu nazval: Prečo nebola vyšetrovaná táto verzia vraždy? Následne sa podľa Denníka N pustil aj do špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Vražda mala byť nalepená na Smere

Fico na tlačovej besede klamal, keď tvrdil, že je preukázané, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a Alena Zsuzsová sa poznali a flirtovali spolu cez Facebook. Čítal komunikáciu Lipšica a Zsuzsovej, ktorá sa objavila už dávnejšie na internete, ktorá však nikdy nebola súčasťou spisu a ani sa nenašla v žiadnych telefónoch alebo počítačoch.

Lipšic od začiatku tvrdí, že Zsuzsovú nepozná a ani si nepísali. To, že sa poznajú, tvrdila na súde Zsuzsová. “Hrali sme sa iba s jednou jedinou verziou, bol pokus natiahnuť to na Mariana Kočnera, na prepojenie so Smerom, aby táto vražda bola nalepená na Smere, v podstate sa to aj podarilo,” povedal Fico, čo sa podľa neho preukázalo vo voľbách v roku 2020.

“Boli iné vyšetrovacie verzie, možno podstatne dôležitejšie, ktorým sa polícia vôbec nevenovala,” povedal Fico. Na tlačovej besede bol s Ficom aj Kočnerov obhajca Marek Para, Robert Kaliňák a obvinený bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

Vraj nemali záujem nájsť vraha

Fico hovoril, že Lipšic je “monštrum”. “Nikto z orgánov činných v trestnom konaní a nikto z médií nemal záujem nájsť vraha,” povedal na tlačovej besede bývalý minister vnútra Kaliňák, za ktorého ministrovania k vražde došlo. V čase, keď bol Kaliňák ministrom, polícia Kočnera nevyšetrovala, hoci existovali viaceré podozrenia z ekonomických trestných činov.

“Podvody DPH bolo to, o čom najviac písal, konfrontoval jednotlivé firmy,” povedal o Jánovi Kuciakovi Kaliňák. “Čo vieme dnes? Že stádo kajúcnikov, ktoré pasie Lipšic, sú všetko dépeháčkari. Keď sa ponoríte do týchto káuz, tak zistíte, že sú v tom namočení bývalý prezident Kiska, ktorého advokát záhadne ochorie, keď má byť pojednávanie. Keď vyzdravel, záhadne sa sudcovi zažiadalo ísť do dôchodku. Aj vrah Andruskó bol napojený na skupiny DPH,” povedal Kaliňák.

“Tieto dépeháčkarske skupiny zakopali kopec ľudí, aký je problém mať o jednu vraždu navyše?” pýtal sa Kaliňák. „Celé im to vybuchlo, je to celé vybuchnuté,“ povedal o vyšetrovateľoch Kuciakovej vraždy Fico.