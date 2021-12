Liečba marihuanou môže u detí znížiť množstvo epileptických záchvatov až o 86 %, ukazuje najnovší výskum

Čoraz častejšie sa o marihuane hovorí ako o lieku, ktorý môže pomôcť pri rôznych ťažkostiach, počnúc depresiami a úzkosťami, končiac epilepsiou. V rámci najnovšej štúdie vedci skúmali, aké zložky zapríčiňujú, že marihuana pomáha aj pri liečení záchvatov. Ukázalo sa, že to nie je len CBD.

Sústrediť sa na CBD a THC nestačí

Štúdia, ktorú publikovali vedci v časopise BMJ Paediatrics Open potvrdzuje, že marihuana obsahuje množstvo zložiek, ktoré majú antikonvulzívne účinky. Niektoré z nich sú dokonca účinnejšie ako CBD. Do výskumu bolo zapojených 10 detí trpiacich epilepsiou, ktoré už predtým užívali lieky s obsahom CBD, no bez účinku. Tentoraz užívali liek, ktorý obsahoval viacero zložiek marihuany, vrátane kanabidiolov, terpénov a flavonoidov. Výskyt záchvatov vďaka lieku poklesol až o 86 %, píše portál Science Alert.

Výsledky boli v tomto prípade omnoho lepšie ako vo výskumoch, v ktorých užívali pacienti lieky len s obsahom CBD. V Amerike je pritom jediným povoleným liekom s obsahom CBD Epidiolex. V prípade Dravetovho syndrómu (ojedinelé ochorenie spôsobuje záchvaty, ktoré sú rezistentné voči liečbe) tento liek pomôže približne len polovici detí. Maloletí, u ktorých Epidiolex účinkuje, majú približne o 32 % záchvatov menej. Výsledky sú teda sľubné, je však potrebné vykonať ďalšie výskumy na väčšej vzorke detí.

O tom, že marihuana môže pomôcť pri liečbe záchvatov, sa prvýkrát začalo hovoriť ešte v roku 1843. Odvtedy sa však rastlina stala terčom mnohých politických debát, ktoré výskum výrazne spomalili. V súčasnosti sa vedci zúfalo snažia dohnať zameškané, aby sa na trh čo najskôr dostali suplementy, ktoré môžu pomôcť tisíckam ľudí, ktorým bežne dostupné lieky nepomáhajú. Rastlina však v desiatkach krajín ostáva aj naďalej ilegálna a výskumné možnosti sú obmedzené.

Na lieky si pacienti ešte počkajú poriadne dlho

Najčastejšie sa hovorí zložkách CBD a THC, pričom THC je psychoaktívny komponent. Podľa vedcov je však nevyhnutné zamerať sa aj na ďalšie zložky a ich kombinácie, ktoré môžu mať doteraz neobjavený pozitívny vplyv na zdravie človeka. Napríklad, je známe, že flavonoidy pôsobia protizápalovo a majú aj protirakovinotvorné účinky. Molekuly, ktoré vytvárajú, tlmia zápal a bolesť 30-krát účinnejšie ako aspirín.

Často prehliadané sú aj terpény, ktoré taktiež pôsobia proti rakovine, no podporujú aj kardiovaskulárne zdravie. Kanabis je komplexná rastlina obsahujúca najmenej 400 rôznych komponentov a sústrediť sa len na 2 z nich považujú vedci za veľkú chybu. Pokiaľ ide o liečbu epilepsie, samozrejme, ideálne by bolo nájsť taký liek, ktorý by mal len minimum vedľajších účinkov. Tie sa objavujú aj po podaní Epidiolexu, po ktorom pacienti často zvracajú, trpia hnačkami, sú vyčerpaní a abnormálne sú aj výsledky pečeňových testov.

Zaujímavé je, že v prípade detí, ktoré sa stali súčasťou výskumu, neboli pozorované žiadne významné vedľajšie účinky. Zlepšili sa im aj kognitívne schopnosti a správanie. Problémom však je, že na výsledky ďalších výskumov si zrejme pacienti počkajú poriadne dlho. Dovtedy musia rodičia aj naďalej platiť za drahé a často menej účinné spôsoby liečby.