Lidl sťahuje z predaja obľúbený nápoj: Môže spôsobiť vracanie aj tráviace problémy, určite ho nekonzumujte

Obchodný reťazec Lidl avizoval, že sťahuje z predaja obľúbený nápoj. Informoval o tom na svojom webe. Konkrétne ide o Smoothie od spoločnosti Molkerei Gropper GmbH & Co. KG. V obchode ho nájdete pod názvom Solevita Smoothie Red Genius, 250 ml.

Dôvodom, prečo Lidl tento nápoj z predaja sťahuje, je prítomnosť mykotoxínu patulínu. Dôležité je spomenúť, že ide o Smoothie Red Genius s dátumom spotreby do 13. 3. 2024. Ostatných šarží sa výstraha netýka.

„Patulín je škodlivá látka produkovaná plesňou, ktorá môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie a tráviace ťažkosti. Zákazníci by preto mali venovať pozornosť tomuto oznamu a uvedený produkt nekonzumovať. V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do predajne, pričom Vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku,“ informujú na webe.