Líčenie očí v lete

Leto je tu, a to pre mnohých z nás to znamená teplo a často aj vlhko. Počas letných mesiacov máme tendenciu aplikovať make-up o stupeň nižšie, chceme vzhľad, ktorý je svieži, zábavný a nie príliš dramatický.

Potrebujeme aj niečo, čo vydrží letné horúčavy a vlhkosť bez toho, aby sa to roztopilo alebo sa lesklo. Nič neznehodnocuje make-up a nedráždi pokožku rýchlejšie ako teplo.. A keďže sa toto leto ukazuje ako jedno z najhorúcejších v histórii, určite by sa nám hodila pomoc.

Ako letné horúčavy ovplyvňujú váš make-up?

Aby sme pochopili riešenie, musíme najprv identifikovať problém. Prečo má teplo taký škodlivý vplyv na make-up? No, skutočný problém existuje v koži. Keď sme vystavení vyšším teplotám, naša pokožka reaguje tým, že produkuje viac kožného mazu a potenia. V dôsledku toho nie je nezvyčajné zažiť v letných mesiacoch viac vyrážok a upchatých pórov.

Niektorí ľudia sa rozhodnú nosiť v letných mesiacoch menej alebo žiadny make-up, pretože majú veľa kožných problémov spojených s teplom. Problém je, že pokožka je v skutočnosti bez make-upu náchylnejšia na poškodenie. Je absolútne nevyhnutné dať si niečo na vytvorenie bariéry medzi živlami a pokožkou – najlepšie niečo s SPF.

Nevynechávajte primer

Vlhkosť spôsobuje, že vaše póry pracujú na plné obrátky a produkujú viac potu a kožného mazu. To často vedie k tomu, že vám letný make-up ľahko skĺzne z tváre. Najlepší spôsob, ako sa tomu vyhnúť, je dobre natrieť tvár. Predtým, ako si začnete líčiť tvár, naneste na t-zónu primer.

Preskočte základný make-up

Kombinácia prudkého tepla a vlhkého počasia v skutočnosti netvorí skvelý pár. V tejto situácii pri letnom líčení platí, že menej je vždy viac. Ak sa rozhodnete pre prirodzený letný make-up, najmä na deň, získate orosený vzhľad a zároveň budete vyzerať očarujúco. V prípade základného make-upu vynechajte základ, ak vám to vyhovuje. Namiesto toho jednoducho naneste korektor na vyrovnanie pleti a rozjasnenie tváre. Môžete tiež použiť vodeodolný make-up pre ličenie ako svatba alebo párty.

Vodeodolná maskara

Počas letného líčenia očí je najlepšie obmedziť vzhľad na minimum. Vyplňte si obočie a na viečka naneste jeden kovový očný tieň. To vyváži váš vzhľad a vaše letné očné tiene budú vyzerať skvelo. Najdôležitejším krokom pri letnom líčení očí je doplniť riasy maskarou. Pomocou maskary budú vaše mihalnice vyzerať nádherne rozčesané a ohromujúce( riasenky sú skvelé pre naked look – vyzerajú ležérne a úchvatne zároveň). Ak sa chystáte skákať do bazéna alebo si zaplávať na pláži, nezabudnite použiť vodeodolnú maskaru. To vám pomôže udržať maskaru na mieste a nebudete vyzerať ako panda.

Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara je riasenka, ktorá riasam dodá neuveriteľnú dĺžku a objem. Táto zmývateľná receptúra ​​sa ľahko nanáša a vydrží, je ideálna na zvýraznenie vašich očí dlhotrvajúcou intenzitou. Zloženie je vhodné aj pre citlivé oči a nositeľky kontaktných šošoviek, nepraská a nerozmazáva sa a ľahko sa odstraňuje.

Plus, očné linky sú na leto 2022 veľmi trendy – nezáleží, či spodné alebo horné viečko. Dokonca sa netreba báť ani farieb. Buďte IN!