„Leteli sme normálne v súlade so zákonom,“ povedal Kuffa. Prelet ponad chránené územia nepovažuje za papalášizmus

Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal v utorok žiadne uznesenie k preletu vrtuľníka so štátnym tajomníkom envirorezortu Filipom Kuffom nad Národným parkom Malá Fatra. Kuffa tvrdí, že šlo o pracovný let v súvislosti so zonáciou a má za to, že k porušeniu zákona nedošlo. Podpredsedníčka výboru Tamara Stohlová (PS) v tom porušenie legislatívy vidí a vyzýva ministra životného prostredia, aby Kuffu z funkcie odvolal.

„Leteli sme normálne v súlade so zákonom,“ povedal štátny tajomník s tým, že prelet nepovažuje za papalášizmus. O zonáciách nechce Kuffa podľa vlastných slov rozhodovať od zeleného stola, ale z terénu.

Vraj prelet nebol nahlásený

Je podľa neho hypotetické, že svojím preletom ohrozil chránené rastliny a živočíchy v danej oblasti. Kuffa neodpovedal na otázku, aké oprávnenie mal pilot na to, aby letel tak nízko bez súhlasu okresného úradu. Novinárom odkázal, aby sa ho to spýtali sami. Pilot vrtuľníka mal podľa Kuffu 40-ročné skúsenosti.

Stohlová poukázala na to, že štátny tajomník na výbore nevysvetlil svoje konanie, ale zavádzal. „Výsledok je pomerne jasný, že štátny tajomník porušil, respektíve schvaľuje porušenie zákona a nie je schopný sa voči nemu vyhraniť. Nevie rozoznať, čo je papalášizmus a ako takéto chovanie vyzerá,“ poznamenala.

Pre prelet vrtuľníkom sa Stohlová obrátila na dopravný úrad aj na letové prevádzkové služby. „Zatiaľ mám odpoveď z letových prevádzkových služieb, ktoré potvrdili to, že takýto let vrtuľníka nebol nahlásený,“ povedala.

Mimoparlamentná strana Demokrati sa pre prípad obrátila na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá má preveriť všetky relevantné informácie o zákonnosti alebo nezákonnosti letu. Bývalý štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča (Demokrati) je presvedčený, že let bol v rozpore so zákonom. „Ten problém na konci dňa bude mať pravdepodobne pilot vrtuľníka, ak sa neukáže v konaní na inšpekcii životného prostredia, že tento let si objednal Kuffa alebo naň zadal pokyn. Z jeho vyjadrení je zrejmé, že k tomuto mohlo dôjsť,“ skonštatoval Kiča.

Člen výboru Alojz Hlina (SaS) si myslí, že štátny tajomník je zbabelý. „Z celej diskusie vyplynulo, že je schopný potopiť toho pilota helikoptéry. To mi príde hrozne škaredé, slabé, nechlapské,“ reagoval. Dopravný úrad by mal podľa Hlinu v tomto prípade konať a musí spustiť správne konanie voči pilotovi. Úmysel by mali skúmať orgány činné v trestnom konaní, či došlo k porušeniu zákona. „Nie je to malichernosť, ale vážna vec z pohľadu politiky. Ak vieme, že politici by nemali niečo robiť, tak toto je ten jasný prípad, čo by nemali,“ poznamenal poslanec.

Opozičný poslanec za hnutie Slovensko a člen výboru Rastislav Krátky očakáva, že v prípade preletu vrtuľníkom a jazdy na štvorkolke v chránených územiach začnú orgány konať ex offo. Hnutie poukázalo na to, že vypočutie Kuffu na výbore neprinieslo vysvetlenie, nevedel odpovedať na to, s akým zámerom letel ponad chránené územie. „Svoje tvrdenie, že zákon neporušil, štátny tajomník ničím nepodložil. Prevažovala len osobná rovina a útoky na opozičných poslancov,“ skonštatovalo hnutie. Krátky vyzýva ministra Tarabu, aby Kuffu odvolal. „Ministerský tajomník Filip Kuffa spôsobuje verejné pohoršenie, nerešpektuje zákon a ochranu prírodných území,“ povedal.

Kuffa mal helikoptérou letieť bez povolenia ponad najprísnejšie chránené územia Malej Fatry, čím mali byť ohrozené napríklad hniezdiace vzácne vtáky.