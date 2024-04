Čo sa stalo so Slovenskými Brancami? Kedysi sa chlapci hrali na vojnu, dnes uverejňujú ázijské erotické videá

V minulosti sa Slovenským Brancom venovali mnohé slovenské médiá. Kedysi polovojenská neregistrovaná organizácia cvičila Slovákov v rôznych bojových taktikách, no mala tiež väzby na extrémizmus a aj blízko k Rusku.

Slovenskí Branci fungovali na Slovensku od roku 2012. Organizácia bola založená ako neregistrovaný telesno-branný klub. Spolupracovala so slovenskou pobočkou ruského motorkárskeho klubu Noční vlci, kritizovala Západ a Európsku úniu.

Spočiatku, ako uvádzajú Aktuality, nemali ďaleko od krajnej pravice. Spolupracovali napríklad s nacionalistickou stranou Slovenským Hnutím Obrody (SHO), neskôr však ich šéf tvrdil, že sú apolitickí.

Výcvik Slovenských Brancov v praxi fungoval tak, že mávali tréningy v lesoch a cvičili s expanznými zbraňami, ktoré sú znehodnotené a nie je na ne potrebný ani preukaz či akékoľvek oprávnenie. Vyzerajú ale ako skutočné. K skutočným zbraniam sa dostávali iba na strelnici, kde s nimi manipulovali pod dohľadom.

Ohlásenie konca

V roku 2022 na facebooku nečakane ohlásili svoj koniec.

„Po desiatich rokoch nastal konečne ten správny čas, keď sme sa rozhodli posunúť sa ďalej. Slovenskí Branci preto končia,“ uviedla organizácia s dodatkom, že svoj boj vyhrali. Slovenskí Branci ďalej napísali, že nekončia porazení, ale plní krásnych spomienok, kontaktov, priateľov a skutkov, ktoré vykonali. Tvrdia, že vytvorili „jeden úžasný projekt“.

„Napriek počiatočným nulovým skúsenostiam, žiadnym financiám či nejakého zázemia sme len na základe ochoty pracovať vybudovali na Slovensku domobranu. Áno, chyby sa robili, lebo učili sme sa za pochodu,“ napísali Branci.

Začali pridávať ľahké erotické videá

Facebooková stránka Slovenskí Branci od tohto oznamu ostala neaktívna. To sa ale zmenilo pred pár týždňami, konkrétne 26. marca, keď na stránku začali pribúdať nové videá. Tie sa ale značne odlišujú od pôvodnej činnosti Slovenských Brancov.

A tak sa 24-tisíc sledovateľom tejto stránky začali objavovať rôzne videá s erotickou tématikou, často s ázijským motívom. Samozrejme, nemôže ísť vyslovene o explicitný materiál, keďže to by sociálna sieť zablokovala, no môžeme povedať, že uverejňované videá sú aspoň ľahko erotické.

Keďže niektoré videá nazbierali aj viac ako 100 lajkov a reakcií, je zrejmé, že sledovateľom Slovenských Brancov sa videá páčia.

Pravdepodobne ukradnutá stránka

Je nepravdepodobné, že by odrazu začali pôvodní admini stránky uverejňovať po takom dlhom čase videá a ešte s takou tematikou. Je dosť možné, že približne 1 a pol roka neaktívnu stránku niekto ukradol a začal si tam zverejňovať takýto obsah.

O vyjadrenie sme požiadali kontakt uvedený na stránke, ako aj niekdajšieho zakladateľa Slovenských Brancov. V prípade ich odpovede článok doplníme o stanovisko.