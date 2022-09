Leonardo DiCaprio má dve kariérne rady, tie poradil aj hviezdnemu mladíkovi. Jedna vás môže určite zaskočiť

Leonardo DiCaprio patrí k najlepším a najcharizmatickejším hercom histórie aj súčasnosti. Má za sebou množstvo veľkých úloh a väčšina kolegov z odvetvia ho opisuje ako nadaného, no stále pedantného experta. Najnovšie radil s kariérou aj mladej filmovej hviezde, ktorej povedal dve cenné odporúčania

Timothée Chalamet má len 26 rokov, no vďaka svojmu hereckému nadaniu má na konte účinkovanie vo filmoch ako Call Me By Your Name, Dune, Interstellar či Don’t Look Up . Práve v poslednej spomenutej snímke hrá po boku ikonického Leonarda DiCapria, ktorý neváhal talentovanému mladíkovi poradiť dve veci, ktoré mu v priestore Hollywoodu zaručene pomôžu udržať kariéru na vrchole, píše Unilad.

DiCaprio rozhodne nepatrí medzi filmové hviezdy, ktoré by neuvážene radili mladej hereckej generácii. Jeho zásady, tipy a rady vychádzajú z mnohonásobných úspechov a takmer 30-ročných skúseností. S mladým Chalametom sa stretol ešte v roku 2018, kedy sa začal tvoriť projekt spomínaného filmu Don’t Look Up.

Leonardo DiCaprio vie, čo hovorí

Úspešná, ale i kritizovaná snímka predstavuje apokalyptickú satirickú čiernu komédiu, ktorá vyšla na obrazovky koncom roka 2021 a okrem DiCapria a Chalameta v nej môžeme vidieť aj mená ako Jonah Hill, Meryl Streep či Jennifer Lawrence.

Ako sa Chalamet vyjadril v rozhovore pre Unilad, prvé stretnutie s oscarovým Leom DiCapriom stálo za to. „Žiadne tvrdé drogy a žiadna úloha vo filmoch o superhrdinoch,“ zneli cenné rady od 47-ročného herca.

Chalametov život sa zrýchlil závratným tempom

„Keď sa rozmohla pandémia koronavírusu, musel som urobiť krok späť a uvedomiť si, že tento život nie je len o tom byť „rocková hviezda“. Ak ma rozumiete, každý sa musí raz vysporiadať s daňami, zubármi a teda skutočným životom dospelého človeka,“ povedal uvedomený herec, ktorému zdá sa v napredovaní pomohli aj rady od DiCapria.

Chamalet, ktorý sa najbližšie objaví v očakávaných veľkofilmoch Duna: Part 2 či Wonka, kde stvárni Willyho Wonku, k vyjadreniu o dospelosti dodal: „Tam kde som dnes, som sa dostal, zdá sa, zázrakom. Teraz však musím viac vstúpiť do toho „dospelého myslenia,“ dodal.