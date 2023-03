Len zopár kilometrov od slovenských hraníc sa vyskytla tromba. Jarné počasie vystriedajú búrky

Portál iMeteo informuje, že len 10 km od slovenských hraníc, v maďarskej obci Mohora, sa vyskytla tromba. Domácich obyvateľov tento úkaz, pochopiteľne, vystrašil.

Tromby síce hrozbu nepredstavujú, no vyzerajú desivo, nakoľko pripomínajú tornádo.

Čo je to tromba?

Ide o oblak lievikovitého tvaru, ktorý sa vyskytuje pod základňou búrkovej oblačnosti. Oblak rotuje, no je neškodný, nakoľko sa nedotkne zemského povrchu. Ak by sa tak stalo, išlo by už o tornádo, ktoré môže napáchať množstvo škôd.

O trombe v obci Mohora informoval portál Időkép.

Slovensko sa musí pripraviť na búrky

Trombu spôsobili búrky na severozápade Maďarska. Pripraviť sa na ne musíme aj u nás, teplé jarné počasie, vďaka ktorému sme si včera na niektorých miesta užívali až +22 °C, vystriedajú dažde.

Studenší a viac vlhký vzduch s arktickým pôvodom k nám prúdi zo západnej Európy. „Takýto typ vzduchovej hmoty umožní vývoj početných konvekčných buniek, vrátane búrok s výraznejšími zrážkami a drobnými krúpami,“ informuje portál iMeteo.