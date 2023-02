„Len šialenec by zaútočil na Ukrajinu a Putin nie je šialenec“. Čo tvrdili pred rokom ľudia ako Chmelár, Uhrík či Blaha?

Výhodou internetu a sociálnych sietí je, že každý sa môže podeliť o svoje názory so svetom. Problém ale môže nastať, ak sa tento názor ukáže ako nesprávny. Morálne hodnotný človek by sa buď za svoj názor ospravedlnil, alebo by aspoň verejne napísal, že sa pomýlil. No väčšina ide inou cestou. Stačí prejsť na tento svoj príspevok a jednoducho ho vymazať.

Pre ich smolu ale sú ľudia, ktorí rôzne výroky známych politikov jednoducho odfotia, a tak ich uchovajú. Nepomôže tak ani zmazanie či „hranie mŕtveho chrobáka“.

Takto pred rokom mnohé médiá informovali o tom, že Rusko sa chystá započať inváziu na Ukrajinu. Americký prezident Joe Biden dokonca prichádzal aj s dátumami, kedy by podľa jeho informácií mali Rusi zaútočiť.

Viacerí slovenskí politici, ktorí mali (a aj stále majú) vrúcny vzťah k Rusku, samozrejme, tieto správy napádali a tvrdili, že to nie je pravda a že Západu a médiám ide iba o strašenie a k žiadnej vojne nepríde. Nuž, žiaľ, mýlili sa.

Na sociálnych sieťach sme našli viaceré príspevky týchto verejne známych osobností a ich statusy v tomto období.

Rusko nenapadne Ukrajinu

Iba tri dni pred inváziou na Ukrajinu sa v televízii OTV prihováral divákom Milan Uhrík, europoslanec a predseda hnutia Republika. Tvrdil, že Rusi sa snažia situáciu upokdojovať, že sťahujú svoju armádu z hraníc. Naopak, vinil spravodajské služby a masmédiá, že šíria opačne informácie. Po troch dňoch sa ukázalo, že Rusko armádu nesťahovalo a ani sa nesnažilo situáciu riešiť diplomaticky.

Ani iní nezaostávali

Chmelár, Danko, Blaha či Fico. Aj títo páni mali pred vojnou silné reči o tom, kto eskaluje konflikt a napätie, pričom Rusko označovali za tú miernu stranu. Ako sa ukázalo, nebolo to tak. Stránka Rusko Online zdieľala výroky politického komentátora Eduarda Chmelára.

„Zahanbiť“ sa nedal ani Andrej Danko. Ten 16. februára uverejnil takýto status, ktorý stále na jeho sociálnej sieti môžete nájsť:

Nedohladateľné výroky

Internetom koluje tiež v tejto dobe obrázok, ktorý združuje viaceré zozbierané výroky od politikov či verejne známych osobností. Keďže mnohé z nich boli statusy na Facebooku, ktoré po započatí invázie zmizli, nie je možné overiť pravosť pri všetkých. Niektoré zo statusov, napríklad Ľuboša Blahu, nie je možno nájsť, keďže Facebook mu zrušil jeho účet.

Avšak , niektoré z výrokov Eduarda Chmelára sme našli, rovnako nájdeme aj výrok Uhríka z videa, alebo Dankov výrok vyššie.

Určite nie je zlé, ak sa človek mýli a ani politici či verejne známe osoby nie sú neomylnými. Ak však svoje chyby zakrývajú, alebo ich verejne nepriznajú a neospravedlnia sa, potom je skutočne na zamyslenie, či naozaj patria tam, kde sú.