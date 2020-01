Len pre odvážnych milovníkov drsného adrenalínu: V Anglicku si budete môcť vyskúšať simulátor pádu lietadla

Pri cestovaní lietadlom to istotne nejednému z nás napadlo, aj keď ten moment zrejme nikto zažiť na vlastnej koži nechce: Aké by to bolo, keby sa lietadlo s vami na palube zrazu z výšky niekoľkých tisíc metrov začalo rútiť dolu? S podobnou myšlienkou sa pohráva projekt FLIGHT – simulátor pádu lietadla, ktorý vymysleli v Austrálii.

Jedinečný, no mimoriadne adrenalínový zážitok ponúkne austrálska spoločnosť po úspechu na domácej pôde aj v britskom Nottinghame. Ako informoval portál Independent, otvoria tam simulátor pádu lietadla, ktorý rozhodne nie je určený pre všetkých.

Letecký simulátor vytvorila spoločnosť Darkfield v prepravnom kontajneri prerobenom na presnú repliku lietadla Boeing 707. Austrálska spoločnosť tento koncept vytvorila v roku 2019 a po domácej pôde ho začala prezentovať aj naprieč svetom.

Princíp pravdepodobnosti

Celé to funguje na princípe pravdepodobnosti. Návštevníci po vstupe na palubu môžu absolvovať dva scenáre toho, ako sa ich let skončí. Buď prebehne bez komplikácií alebo nešťastne. To, ako napokon skončí, nevie nikto, dokonca ani organizátori simulátora. Prečo? Lebo pravdepodobnosť.

Návštevníci simulátora sú hneď po vstupe na palubu repliky Boeingu 707 usadení v úplnej tme, pričom 360-stupňové zvukové a zmyslové efekty dotvárajú celú atmosféru nevšednej skúsenosti.

Prehliadka s názvom FLIGHT sa po úspešných predstaveniach v rodnej Austrálii dostane najbližšie k Slovensku počas 15. – 23. februára. V britskom Nottinghame bude k dispozícii zážitok pádu lietadla za vstupné vo výške zhruba 9 eur. Pokiaľ teda plánujete výlet do Anglicka a nepatríte medzi odporcov adrenalínu, môžete si tento zvláštny, no jedinečný zážitok vyskúšať na vlastnej koži. Ako však upozorňuje web simulátora, nie je určený pre tehotné ženy, deti pod 15 rokov a ľudí so srdcovo-cievnymi ochoreniami.