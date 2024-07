Lekári majú pre rodičov dôležitý odkaz: Za 13 hodín mali 3 akútne operácie detí. Na toto si dávajte veľký pozor

V posledných rokoch lekári počas leta varovali najmä pred nebezpečenstvom na trampolínach. Úrazov bolo veľa, často končili komplikovanými zlomeninami končatín, alebo zraneniami v oblasti chrbtice. Aj preto lekári bili na poplach a rodičov varovali, aby zabezpečili pri skákaní bezpečnosť.

Dôležité je, aby dieťa bolo na trampolíne samo, prípadne aby tam neboli viac ako dve. Často sa totiž stalo, že pri skákaní viacerých detí naraz stratilo niektoré stabilitu a končilo to zraneniami. Malé deti tiež často neodhadnú vzdialenosť a smer a stávalo sa, že skočili na končatinu niekomu, kto bol práve v blízkosti.

Nedovoľte deťom skákať do bazéna

Teraz však lekári evidujú ďalší problém. Neurochirurg MUDr. Benedikt Trnovec zdieľal na stránkach Národného ústavu detských chorôb dôležitý odkaz. Rodičia by mali dávať pozor na deti aj v bazénoch, a to najmä pri skákaní. Na plážových kúpaliskách je skákanie často zakázané, pri súkromných bazénoch to však neplatí a tam by mal „šéfovať“ práve rodič.

„Uvoľnená atmosféra až do spodnej bielizne spoteného neurochirurgického tímu na Národnom ústave detských chorôb o druhej v noci po tom, ako sme v priebehu 13 hodín zrealizovali 3 akútne operácie detí s letnými úrazmi chrbtice. Dve zlomeniny krčnej chrbtice boli následkom úderu hlavy o dno záhradného bazéna.

Všetky úrazy mali potenciál do smrti invalidizovať našich detských pacientov, našťastie to najhoršie je v ich prípade zažehnané. Netreba mať úzkostné myšlienky, stačí len málo: tak ako nedovolíte svojmu dieťaťu ísť na lyže alebo bicykel bez helmy, tak isto mu nedovoľte skákať do vody hlavou napred,“ uviedol lekár v statuse.