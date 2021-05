Legendárny parník čaká znovuzrodenie. V Číne stavajú presnú repliku Titanicu

Vrak legendárneho Titanicu už viac než storočie odpočíva na dne Atlantiku. Aj napriek tomu ale už budúci rok privíta svojich prvých návštevníkov. Čínsky podnikateľ totiž stavia jeho vernú kópiu. Plaviť po mori sa ale nebude.

Podobných nápadov už médiami „preplávalo“ niekoľko. No až teraz to vyzerá tak, že konečne aj dôjde k realizácii plánov. Vernú repliku Titanicu sa pokúšalo postaviť viacero odvážlivcov. Napokon sa jej dočkajú v krajine, ktorá je stavaním replík doslova svetoznáma. Čínsky zábavný park Romandisea v provincii S’-čchuan už budúci rok pre svojich návštevníkov sprístupní lákavú atrakciu, ktorou má byť práve verná kópia najznámejšej lode v dejinách ľudstva. Informoval o tom spravodajský portál televízie CNN.

V Číne stavajú repliku Titanicu

Park chce nalákať turistov na vernú repliku známej lode, pričom dodržané budú všetky jej proporcie i vybavenie interiéru i exteriéru. Výstavba vernej repliky majiteľa parku vyjde poriadne draho – neuveriteľných 154 miliónov dolárov. Doposiaľ sa na jej stavbu využilo 23-tisíc ton ocele, pričom toto číslo bude, samozrejme, rásť.

Pri vystavaní len samotného Titanicu však nezostane. Majestátnu stavbu lode doplní aj verná kópia prístavu v Southamptone, odkiaľ skutočný Titanic v apríli 1912 vyrazil na svoju prvú a poslednú plavbu.

Jeden z investorov projektu, Su Shaojun verí, že táto atrakcia priláka do parku milióny návštevníkov. Odhadujú, že ročne by to mohlo byť niekde medzi 2 až 5 miliónmi turistov z celého sveta a to aj napriek tomu, že loď sa po mori plaviť nebude. Napevno bude totiž zakotvená v nádrži na rieke Qijiang. Podobný osud ako skutočný Titanic tak jeho vernú kópiu (snáď) čakať nebude.

Otvoriť plánujú v dohľadnej dobe

Čínsky Titanic bude vyzerať rovnako ako ten, ktorý v apríli 1912 navždy zmizol v hlbinách Atlantického oceánu. Vybavený bude rovnakým počtom kajút, návštevníci budú môcť okoštovať jedlá, aké sa podávali aj pasažierom, poprechádzať sa dokonca budú môcť vo všetkých sálach a miestnostiach, ktoré taktiež budú vyzerať rovnako ako na skutočnej lodi.

Presný dátum dokončenia stavby nie je známy. Hlavný projektový manažér Xu Junnian ale verí, že by k otvoreniu hotovej lode mohlo dôjsť ešte koncom tohto roka. Ide ale o nesmierne náročnú stavbu, pri ktorej sa dbá na každý detail. Jej výstavba od počiatočných fáz projektu prebieha od roku 2014.

Viac fotografií zo stavby vernej kópie Titanicu nájdete v galérii: