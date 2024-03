Legendárny boxer sa vráti z dôchodku. V ringu sa stretne so známym youtuberom, ten chce svetového šampióna „uspať“

Legendárny americky boxer Mike Tyson si po čase znova nasadí rukavice. Bývalý šampión ťažkej váhy nastúpi 20. júla na zápas proti známemu youtuberovi Jakeovi Paulovi. Duel sa odohrá v meste Arlington v štáte Texas a vysielať ho bude aj známa streamovacia platforma Netflix, ktorá v ostatnom období začala inklinovať k vysielaniu športových podujatí.

To, či pôjde o zápas exhibičný alebo profesionálny, zatiaľ známe nie je. Mike Tyson má aktuálne 57 rokov a naposledy sa v ringu predstavil v novembri 2020, keď absolvoval exhibičný duel proti Royovi Jonesovi Jr. “Na zápas sa už teraz veľmi teším. Môj súper sa v posledných rokoch zlepšil ako boxer. Bude veľmi zábavné sledovať súboj ambiciózneho a bojovného dieťaťa proti velikánovi všetkých čias,“ povedal „železný Mike“, ktorý odišiel do boxerského dôchodku už pred 19 rokmi.

Youtuber sa chce stať majstrom sveta

Jake Paul sa za morom preslávil ako youtuber a influencer, no v posledných rokoch sa intenzívne venuje aj kariére boxera. Profesionálom sa stal pred štyrmi rokmi. Zatiaľ absolvoval desať duelov, z ktorých vyhral deväť, pričom šesť triumfov sa zrodilo po knokaute súperov. „Mojím cieľom je stať sa majstrom sveta a teraz mám šancu ukázať sa proti najväčšiemu svetovému šampiónovi v ťažkej váhe, najhoršiemu mužovi planéty a najnebezpečnejšiemu boxerovi všetkých čias. Čas uspať ‚železného Mikea‘,“ povedal 27-ročný Paul.

Pôjde o prvé vysielanie streamovacej spoločnosti v rámci bojových športov a celkovo jej tretí živý športový prenos. Paulova spoločnosť Most Valuable Promotions (MVP) podpísala zmluvu s Netflixom už minulý rok. „Jake Paul vs. Mike Tyson je zápas snov, ktorý sa vyskytne raz za život a predpokladám, že to bude najsledovanejšia boxerská udalosť v modernej histórii boxu,“ uviedol spoluzakladateľ MVP Nakisa Bidarian.