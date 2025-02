Legendárna komédia sa po takmer 10 rokoch opäť vracia na plátna: Tieto snímky sa oplatí vidieť v kine počas víkendu

Premýšľate, ako stráviť víkend? Čo tak ísť do kina, pozrieť si nejaký skutočne dobrý film? Prinášame vám tipy na snímky, ktoré rozhodne stoja za vašu pozornosť. Komédia, romantika aj dráma, v našom výbere si každý nájde to svoje.

Článok pokračuje pod videom ↓

Láska bez pravidiel

Romantická dráma Láska bez pravidiel prišla do slovenských kín len včera — 13. februára 2025. Kým Rule je potetovaný rebel bez zábran, tak Shaw je elegantná dáma so zmyslom pre pravidlá. Ona ho miluje už roky, no on ju vidí len ako kamarátku. Až kým jedna vášnivá noc neotočí ich život naruby. Dokážu spojiť dva celkom rozdielne svety?

DogMan

Ak máte radi drámy, tak potom francúzsko-americký film DogMan je pre vás tou správnou voľbou. Snímka ponúka príbeh o vizionárovi, ktorý má za sebou temnú minulosť. Ako dieťa ho zatvárali do koterca so psami, no dnes sú tieto zvieratá jeho najväčšou silou.

Príbeh o mužovi, ktorý nemá zábrany a ženie ho vpred túžba po pomste, vás úplne pohltí. Na portáli ČSFD film získal hodnotenie 68 %, diváci ho chvália: „Mrazivé, úchvatné, výborné.“

„Pozoruhodný film. Balancuje medzi rôznymi žánrami — psychologický triler, melodráma, akcia, všetko tam bolo. Dokonca aj nejaká romantika, hoci nepodstatná,“ dodal ďalší divák.

Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa

Po takmer desiatich rokoch sa vracia celosvetovo obľúbená komédia o živote smoliarky — Bridget Jones, ktorá je tentoraz mamou dvoch detí a vdovou, ktorá sa snaží znovu nájsť šťastie. S podporou svojich priateľov sa pokúša zvládnuť materstvo, kariéru a tlak spoločnosti, aby opäť dala šancu láske s mužom. Bude to romantické? Určite. Chaotické? Tak to bez pochýb.

Štvrtá časť kultovej série americkej romantickej komédie je tu, pripravená rozosmiať vás aj dojať.