Langoš, aký ste nejedli či originálny Býk Mek burger: Bistro Davaj Het v novom priestore láka aj remeselným pivom

Nebolo to až tak dávno, čo sa do povedomia Banskobystričanov dostal nový fastfoodový podnik, ktorý doslova sršal nielen chutnými jedlami, ale najmä originalitou. Spájal moderné s tradičným a popularitu u miestnych si získal pomerne rýchlo. Po rokoch sa z malej prevádzky situovanej v malom kontajneri odstavenom pred hlavným vchodom najväčšieho nákupného centra v meste stala legenda. A tá si teraz vyslúžila od svojich zakladateľov vylepšenie.

Bystrický lokál Davaj Het už pred vstupom do „nákupáku“ nenájdete. Namiesto toho sa jeho zakladateľ Marek Weiss rozhodol prevádzku presunúť priamo do srdca Banskej Bystrice. Koncept lokálnosti však aj napriek novým a výrazne väčším priestorom zostáva.

Jedinečný koncept, aký na Slovensku nájdete len ťažko

„Názov má evokovať, že jedlo si môžete vziať so sebou,“ prezradil nám Marek v roku 2019, keď sme sa s ním prvýkrát o jeho novom „rýchlom bistre“ rozprávali. Prečo sa ale po rokoch pôsobenia pri „bráne do Európy“ rozhodli opustiť svoje priestory?

Marek vysvetlil, že už to bolo viac než potrebné. „Zaslúžili si to naši zákazníci a zaslúžili si to aj naši zamestnanci, aby sme po troch rokoch využili plný potenciál, ktorý Davaj Het má. Z kapacitných dôvodov sme potrebovali zväčšiť prevádzku i kuchyňu. V 8 metroch štvorcových kuchyne piecť denne 100 žemlí a miesiť 100 langošov vás prinúti zamyslieť sa,“ povedal pre web interez Marek.

Spolu s tímom spolupracovníkov tak po niekoľkomesačnom hľadaní našli ten správny priestor, ktorý dokázal posunúť koncept Davaj Het ešte o pár levelov vyššie. Už pri otvorení tohto bistra sa jeho zakladatelia rozhodli staviť na tradičné slovenské jedlá, ktoré ale chceli ponúkať v modernejšom šate, teda ako street food. A veru, takých prevádzok nie je veľa.

Aby celý svoj podnikateľský zámer posunuli ešte ďalej, v názvoch jednotlivých jedál ponechali naďalej ľúbozvučné banskobystrické nárečie, ktoré poznajú najmä staršie generácie Stredoslovákov (a nielen tí!).

Nový priestor v budove zo 14. storočia

Nový priestor napokon Marek spolu so svojím tímom našiel priamo v centre mesta na Námestí SNP. „Keď sme uvideli Meštiansku budovu a interiér, ktorý je obohatený o kultúrne dedičstvo Banskej Bystrice, mali sme v tom jasno,“ hovorí. „Ihneď sme si vedeli predstaviť, ako to chceme zariadiť, aké menu chcem podávať a aj čo chceme nalievať,“ dodal Marek. Pre zaujímavosť, kedysi tu bola prvá Plzenská reštaurácia v Banskej Bystrici a zo zadného nádvoria sa vozili sudy piva na vozíkoch s konským záprahom. Preto tieto priestory majú takú atmosféru, na ktorú sme chceli nadviazať naším konceptom.

„Menu sme koncipovali tak, aby sa zachoval duch streetfoodových jedál, na ktoré sme boli zvyknutí v starom Davaj Het. S novými priestormi sme „vytunovali“ burgre, stále si pečieme naše žemle a začali sme zavárať a fermentovať vlastné produkty,“ predstavuje zmeny Marek.

Okrem iného ale pribudli aj nové langoše a veľa ďalších noviniek pripravujú. „S tými langošmi sme sa vyhrali. Pripravujeme aj hovädzí steak s pečenými šúľancami, či teplý šalát s beluga šošovicou a tradičnú hríbovicu s kváskovým chlebom,“ doplnil k novinkám Marek, ktorý sa netají tým, že nielen rád skúša nové chute, ale vo svojich prevádzkach experimentuje, dokonca aj naprieč medzinárodnými kuchyňami. Väčšinu takýchto experimentov ale zakomponoval viac do druhého bistra – Streetfoodie, ktoré patrí tiež medzi obľúbené podniky v Banskej Bystrici. Túto značku dokonca minulý rok exportovali aj mimo okres a tešia sa z nej Žilinčania.

Výmena priestorov Davaj Het ale poskytla podľa Mareka aj ďalšie možnosti, ktoré dovtedy nemali. „Slovenská kuchyňa je taká bohatá, že každý týždeň v duchu tradičných jedál pripravujeme „týždennô menu. Chceme, aby nás ľudia v Banskej Bystrici považovali za svoj bystrický lokál, kde sa dočkajú dobrých burgrov, langošov a veľkého výberu remeselných pív, na ktoré sa špecializujeme,“ vysvetlil.

Keď k tomu všetkému pridáte aj nové priestory budovy zo 14. storočia, vynovené Davaj Het rozhodne stojí za návštevu. Ako nám Marek prezradil, tešiť sa na čo bude aj počas blížiacej sa letnej sezóny. Ohlasy na zmenu miesta sú zatiaľ podľa jeho slov „super.“

Burgrové špeciály i týždenné menu v nárečí

„Makáme na tom, aby sme vytvorili dobrý tím v kuchyni i na rajóne. Plánujeme stavať v najbližších dňoch letnú terasu, ktorá bude priamo pred prevádzkou. Už si to predstavujeme: langoš, remeselné pivo, hudba, slnko… Nevieme sa dočkať,“ hovorí s úsmevom.

A čo by ste rozhodne mali „okoštovať“ pri návšteve nového Davaj Het? Marek prezradil hneď niekoľko tipov. „Za zmienku určite stojí Býk Mek burger s mäsom zo slovenského býka, či domáca Hríbovica, steaky pripravované sous vide metódou alebo Fugger langoš s bryndzou, slaninou a červenou cibuľkou,“ predstavuje tajné tipy šéfkuchára. Takmer každé jedlo v ponuke prešlo vylepšením, názvy ale zostali verné tradíciám. Menu je aj naďalej písané banskobystrickým nárečím a plné slov, nad ktorými si mladšie ročníky budú možno lámať hlavu. Názvy iných zas odkazujú aj na históriu samotnej Banskej Bystrice, napríklad spomínaný Fugger langoš.

Okrem milovníkov „slaných jedál“ si ale na svoje prídu aj „sladkí labužníci“. Z tejto sekcie menu Marek jednoznačne odporúča šúľance s ricottou, jahodami a mätovým cukrom. „K pivku je to zas klobáska od lokálneho mäsiara, ručne robené cibuľové krúžky, viedenský šniceľ či „fish & chips“,“ dopĺňa.

Nová ponuka Davaj Het ale bude pravidelne doplnená aj o týždenné menu venované tradičnej slovenskej kuchyni a každé tri mesiace aj o „Burger špeciál“ pre všetkých fajnšmerkov. Ako nám Marek prezradil, tak najbližšie to bude Baran burger, ktorý vznikne zo spolupráce s bystrickým hokejovým tímom HC 05 Banská Bystrica.

Ak by ste sa chceli pokochať novými priestormi jedinečného bystrického lokálu, kde sa nielen budete dobre cítiť, ale zažijete aj jedinečnú atmosféru a originálne počiny šikovných kuchárov, či spoznáte aj kus banskobystrickej histórie, navštívte nové Davaj Het. Bistro nájdete priamo v centre na Námestí SNP 2.